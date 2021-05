Aujourd'hui, si vous demandez aux fans de longue date de la marque à l'étoile quel modèle représente la dernière vraie Mercedes pour eux personnellement, une réponse reviendra souvent : W124 (ou Type 124).

Le design anguleux et sans fioritures des années 1980, associé à une incroyable exigence de qualité, garantit aujourd'hui cette cette cote d'amour d'autant plus qu'en passant les 30 ans, elles passent en voiture de collection.

Alors que la berline (W) et le break (T) de la série ont été présentés respectivement en 1984 et 1985 et que le coupé (C) a suivi en 1987, le cabriolet est arrivé un peu plus tard. La voiture à quatre places à toit ouvert portant le nom interne A124 a fait ses débuts il y a 30 ans au Salon international de l'automobile de Francfort-sur-le-Main, qui s'est déroulé du 12 au 22 septembre 1991.

Avec cette voiture, Mercedes a perpétué avec succès une tradition, après une long interruption d'exactement 20 ans. Jusqu'en 1971, on trouvait en effet les cabriolets portant la désignation W111 et W112.

Le cabriolet est basé sur le coupé de la série de modèles et sert à Mercedes de nouveau projet phare après la berline 500 E à hautes performances présentée à l'automne 1990. L'effort à fournir est énorme : les ingénieurs modifient ou redessinent complètement pas moins de 1000 pièces afin de répondre aux exigences élevées en matière de sécurité passive et de confort de conduite, malgré l'absence de la structure du toit. Par exemple, Mercedes fabrique de nombreuses pièces porteuses du cabriolet à partir de tôles plus épaisses ou plus résistantes que celles des coupés.

Les zones fortement sollicitées reçoivent également des renforts supplémentaires sous la forme de doubles feuilles ou d'entretoises à la suite de calculs de simulation assistés par ordinateur.

Pour ne citer que quelques exemples, les épaisseurs de tôle des montants A et B ainsi que des longerons sont renforcées, le compartiment de la capote est conçu comme un élément de rigidification transversale et une poutre moulée sous pression est boulonnée au tunnel du plancher ainsi qu'à la traverse du tableau de bord. Les jambes de force diagonales à l'avant et à l'arrière augmentent la rigidité en torsion. Les ingénieurs se sont inspirés de l'expérience acquise lors du développement de la Mercedes SL de la série R129.

En outre, des amortisseurs de vibrations sont utilisés pour optimiser le confort de conduite. Les développeurs avaient déjà utilisé de tels éléments dans la Mercedes-Benz 600 Landaulet de la série W100, qui a été présentée en 1965. Quatre de ces systèmes masse-ressort d'un poids total de 26 kilogrammes sont installés aux points névralgiques du cabriolet : sur le dôme de la jambe de suspension avant gauche, dans le cadre du toit et dans les renfoncements du coffre arrière.

Le magazine américain "Road & Track" a loué les qualités de la E 320 Cabriolet dans une comparaison dans le numéro 7/1994 :

"Une bonne partie de la différence de prix est due à la conception du véhicule. Il est nettement plus silencieux avec le toit ouvert que les deux autres. Les irrégularités de la chaussée sont enregistrées par la suspension et subtilement communiquées au conducteur sans qu'il perde son sang-froid. Sur l'autoroute, la E 320 est presque aussi silencieuse que ses frères et sœurs coupé et berline, grâce à la structure de carrosserie exceptionnellement solide et à l'excellent ajustement de la capote."

Autre élément de sécurité : un arceau de sécurité linéaire nouvellement développé et breveté est installé derrière les sièges arrière, dont le sommet est en forme de deux appuie-têtes individuels. La barre se déploie vers le haut sur un rail légèrement incurvé en 0,3 seconde lorsque les capteurs du véhicule détectent un renversement imminent. Ils peuvent également être déployés et rétractés manuellement pour servir d'appui-tête aux passagers arrière, si nécessaire.

La capote entièrement rétractable pèse 43 kilogrammes. La construction se compose de 27 liens et de 34 joints. Lorsqu'elle est pliée, elle a un volume de 80 litres. La capote est isolée par une couche de fibre polaire de 20 millimètres d'épaisseur entre la couverture extérieure et la capote intérieure. En outre, la peau extérieure est fermement reliée aux arcs avant et central afin d'éviter le gonflement de la capote qui se produit souvent sur les cabriolets.

La lunette arrière chauffante en verre de sécurité est reliée à la couche extérieure par un double cadre et offre une vue sans distorsion vers l'arrière. D'abord en option, la commande électrohydraulique de la capote est devenue un équipement standard à partir de la mise à jour du modèle en 1993.

D'ailleurs, le cabriolet n'a pas été développé en interne mais - comme pour la 500 E - en collaboration avec Porsche. Le travail sur le cabriolet quatre places a commencé en 1988 chez Karmann à Osnabrück. En janvier 1989, Porsche a repris le contrat de développement, après avoir travaillé jusqu'alors sur un éventuel cabriolet pour la future Classe C Type 202.

Lorsqu'elle a été présentée en 1991, la 300 CE-24 Cabriolet avait un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres et 220 ch sous le capot. La production en série à Sindelfingen commence en mars 1992. Jusqu'alors, elle reste un véhicule solitaire élégant et sportif dans la gamme des modèles de la marque.

Dès l'année-modèle 1993, la voiture décapotable à quatre places a fait l'objet d'un lifting, qui s'est traduit à l'extérieur, entre autres, par le "radiateur à badge" inspiré de la Classe S Type 140, les clignotants avant avec des lentilles de recouvrement incolores et les bandes de protection du pare-chocs peintes dans la même couleur que la carrosserie.

L'airbag conducteur et les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique à gauche et à droite sont désormais de série, le verrouillage centralisé et la boîte de vitesses à cinq rapports font déjà partie de l'équipement standard. Le nom change également. La Classe E est née.

La gamme de modèles comprend maintenant un total de quatre variantes, chacune avec deux moteurs à quatre et six cylindres. La E 200 Cabriolet (136 ch) a été initialement construite pour l'exportation vers la Grèce, l'Italie et le Portugal jusqu'en 1994. La E 220 Cabriolet (150 ch) était le véritable modèle d'entrée de gamme en 1993.

Le cabriolet 300 CE-24 est suivi du cabriolet E 320 (220 ch) et le nouveau modèle haut de gamme est la version E 36 AMG (272 ch). Au total, ce sont exactement 33'952 unités de l'A124 qui ont été construites jusqu'en juillet 1997. La plupart des clients - 18'572 très exactement - ont opté pour un modèle avec un moteur à six cylindres.

Les cabriolets de la série 124 seront suivis par les CLK Cabriolet A208 (1998 à 2003) et A209 (2003 à 2010) en tant que quatre places à capote en toile, ainsi que par les Classe E Cabriolet A207 (2010 à 2017) et A238 (depuis 2017).

D'autres cabriolets à quatre places ont fait leurs débuts en 2015 avec la Mercedes Classe S (A217) et en 2016 dans la Mercedes Classe C (A205). Autant de modèles qui seront eux aussi, sans aucun doute, les classiques de demain ! Mais il faudra encore patienter quelques décennies...