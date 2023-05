La BMW M4 CSL est une machine de précision conçue pour la vitesse et la puissance. Et quel meilleur endroit pour repousser les limites de ce véhicule performant, au moins en ligne droite, que sur les tronçons sans restriction de l'autoroute allemande.

Automann-TV sur YouTube nous donne un point de vue complet du conducteur sur la BMW M4 CSL tout en mettant le feu à la route. Parallèlement à diverses tentatives pour tester le taux d'accélération du modèle léger, le conducteur a également tenté d'atteindre sa vitesse de pointe, qui est limitée de manière électronique à 191 miles par heure (307 km/h). Le conducteur, sur cette vidéo, loupe le coche mais passe tout près de l’exploit puisqu’il a atteint les 186 mph (300 km/h).

La plus rapide des BMW ?

BMW n’a fabriqué que 1 000 exemplaires de la M4 CSL dans le monde. Le coupé a reçu de nombreuses améliorations par rapport à la M4 Competition, ce qui en fait la BMW la plus rapide à avoir parcouru le circuit du Nürburgring en seulement 7min et 20,2sec.

La CSL est équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur qui produit 543 chevaux, soit une augmentation de 40 chevaux par rapport à la compétition M4.

En plus de cette puissance accrue, BMW a fait de grands efforts pour réduire le poids de la M4 CSL, éliminant 108 kilos, donnant au coupé un poids à vide de 1,6 tonne. Ce programme de perte de poids comprend la découpe des sièges arrière, l'utilisation de composants en plastique renforcé de fibres de carbone et l'installation d'un silencieux arrière en titane. Le centre de gravité de la voiture a également été abaissé.

À l'intérieur, le modèle dispose de deux sièges baquets intégraux légers M Carbon conçus pour la conduite sur piste. Ils sont assez standards, mais BMW propose des sièges baquets chauffants M Carbon en option sans frais.

Les améliorations visuelles de la BMW M4 CSL sont axées sur les performances, avec un potentiel de refroidissement maximal et la génération d'appuis aérodynamiques à l'esprit. Les circuits de refroidissement haute et basse température garantissent des températures de fonctionnement optimales pendant la conduite sur route et sur la piste. Vous l’aurez compris, ce véhicule est un pur concentré de sport et de vitesse.