Avant ses débuts confirmés le 23 mai (début 24 mai en Europe), la BMW Série 5 de huitième génération dévoile son design arrière sur une nouvelle photo d'espionnage. Étant donné qu’il n’y a pas de contour bleu, nous sommes enclins à croire qu'il s'agit d'une version standard plutôt que de l'i5 électrique. Ce n'est pas trop important puisque les deux seront presque identiques à l'intérieur comme l'extérieur, faisant ainsi écho à la série 7/i7 et à la série 3 LWB /i3 en Chine.

On peut supposer que la photo représente un prototype de pré-production capturé en Allemagne, près de l'usine de Dingolfing, où la berline de luxe sera assemblée. Le petit becquet du couvercle du coffre nous indique que nous avons affaire à une 5 équipée du groupe M Sport, peut-être le Package Pro à en juger par les capuchons de rétroviseurs latéraux et le toit noir. Quant aux poignées de porte, elle sont similaires (sinon identiques) à celles de l'i4.

Un design qui s’assume

Les feux arrière ont été amincis et ont une forme plus plate tandis que les barres horizontales devraient faire paraître l'arrière plus large qu'il ne l'est réellement. Fan ou pas de l'allure du derrière de la génération G60 à venir, BMW a du moins fait l'effort de donner à la Série 5 2024 son propre look, résistant ainsi à la tentation du copier/coller.

Des photos d'espionnage ont fortement suggéré que le constructeur automobile basé à Munich ne prendrait, en revanche, aucun risque avec la conception avant. Alors que la plus grande série 7 ainsi que le X7 et le XM ont tous des grilles massives et des phares divisés, la nouvelle série 5 aura une apparence conventionnelle. À l'intérieur, ce sera totalement différent par rapport au G30 avec un système d'info-divertissement iDrive 8.5 récemment annoncé avec la configuration à double écran et un appareillage traditionnel minimal.

BMW a déjà annoncé qu'il y aura un i5 Touring entièrement électrique en 2024. Peu de temps après, la M5 (G90) sortira de sa couverture avec un hybride rechargeable V8 bi-turbo qui, selon la rumeur, produirait plus de 700 chevaux. Si l'on en croit les rapports, la M5 Touring revient pour une troisième génération aux alentours de 2025 et porte, à priori, le nom de code interne : G99.