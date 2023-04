Un peu comme une surprise, les dernières images suggèrent que ce que nous pensions, auparavant, être la BMW Série 1 rafraîchie est en fait la prochaine génération de la gamme compacte.

Plusieurs clichés d'un Erlkönig (un terme inventé par les journalistes allemands pour désigner le mulet de développement) montrent, à présent, un prototype avec les nouveaux phares de la série.

De plus, cette Série 1 possède un camouflage à l’avant avec de grandes entrées dans les recoins et au centre se trouve une large ouverture avec deux barres horizontales. Il y a une calandre BMW traditionnelle et peu tentaculaire , qui semble ici avoir une forme large et légèrement ovale.

Un camouflage solide

Par rapport à la précédente Série 1, les nouveaux phares sont moins anguleux. Ils ont un haut et un bas arrondis qui se rétrécissent aux deux extrémités. Le fort camouflage cache le dessin le long des flancs et les roues ont une conception complexe avec cinq rayons émergeant du moyeu qui se divisent en une disposition à trois volets au niveau de la jante.

Le camouflage cache également les détails de style à l'arrière, y compris les feux. Un seul tuyau d'échappement est visible côté passager, dirigé vers le bas.

Nous ne pouvons que jeter un œil à l'intérieur de la nouvelle Série 1. Le tableau de bord est recouvert de tissu, mais il y a un un écran redessinné sur la console centrale. Un petit bouton de celle-ci sert apparemment de levier de vitesse.

La Série 1 est déjà disponible avec une large gamme de moteurs essence et diesel et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que cela change. Le M135i est au sommet de la gamme, mais la rumeur dit que le nom pourrait être changé en M140i, les performances pourraient ainsi grimper aux alentours de 320 ch.

Comme le modèle actuel, la nouvelle Série 1 serait disponible en traction ou en quatre roues motrices. Une BMW i1 entièrement électrique est également envisageable, comme il est de coutume à présent.