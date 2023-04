BMW a présenté la voiture de série la plus puissante de son histoire. Le XM Label Red et ses 749 ch feront leurs débuts sous les projecteurs du prochain Auto Shanghai 2023. Mais ce ne sera pas la seule nouveauté concernant le super SUV du constructeur allemand.

Apparemment, un nouveau XM d'entrée de gamme pointe le bout de son nez. Le XM 50e sera positionné en dessous des deux précédentes variantes V8. Une nouvelle vidéo teaser, visible ci-dessus, le montre maintenant sous tous les angles possibles.

Avec le XM Label Red, les concepteurs basés à Munich ont de nouveau attiré l’attention et il n'est pas étonnant que ce clip de 38 secondes ait quelque peu échappé au radar. La vidéo montre un XM 50e dans une couleur qui ressemble beaucoup au jaune de Sao Paulo.

En revanche, de grandes parties de l'avant, des roues, des passages de roue ainsi que des jupes latérales sont peintes en noir. Mais le look, aussi accrocheur soit-il, ne fait pas la une des journaux dans ce cas précis.

Quid de la motorisation ?

On suppose fortement que le 50e recevra un six cylindres en ligne à assistance électrique bien que peu de choses ne soient sorties jusqu'à présent. BMW ne précise que l'autonomie purement électrique de 76 à 84 kilomètres WLTP. Cependant, la rumeur veut que le XM 50e partage sa motorisation avec la M760e.

Si tel était le cas, nous aurions affaire à un moteur six cylindres turbocompressé de 3,0 litres développant 380 ch et 520 Nm de couple. Dans l'hybride rechargeable de la série 7, cela est soutenu par un moteur électrique de 197 ch.

La puissance du groupe motopropulseur dans son ensemble est de 571 ch et 800 Nm. Les données de performances du XM 50e devraient être très similaires.

Dans leur teaser, les Bavarois ne dévoilent pas encore quand cette XM et son six cylindres hybride sera dévoilé. Cependant, on l'imagine bien être présenté aux côtés de XM Label Red à Shanghai la semaine prochaine.