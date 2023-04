Dans un monde idéal, le titre de BMW de série la plus puissante reviendrait à une supercar à moteur central agissant comme successeur de la M1. Cependant, les SUV sportifs sont toujours une machine à cash pour les constructeurs automobiles, et le modèle le plus puissant du constructeur de Bavière ne déroge pas à la règle.

Voici le XM dans sa spécification épicée Label Red. Il s'agit d'un véhicule mesurant plus de cinq mètres de long, monté sur des roues de 23 pouces qui devrait faire ses débuts la semaine prochaine à l'Auto Shanghai 2023 en Chine.

Galerie: BMW XM Label Red (2023)

38 Photos

Un monstre de puissance

Alors que le XM ordinaire se contente de "seulement" 644 chevaux et 800 Newton-mètres de couple, le Label Red fait monter les enchères en emballant un colossal 738 ch et 1 000 Nm.

Il utilise une configuration améliorée du moteur "S68", un nouveau V8 biturbo de 4,4 litres qui fonctionne avec un moteur électrique intégré à la transmission automatique à huit rapports. Tout ce punch est canalisé vers le système xDrive doté d'un mode Sand pour la conduite sur les dunes.

À lui seul, le puissant moteur à combustion produit désormais 577 ch et 750 Nm soit 94 ch et 100 Nm supplémentaires par rapport au modèle standard. Le moteur électrique est bon pour 194 ch et 279 Nm, reflétant ainsi le XM standard. Tout comme dans le modèle de base, il y a une étape de pré-engrenage pour augmenter le couple maximal à 452 Nm à l'entrée de transmission du moteur.

BMW affirme que le XM Label Red sprinte à 100km/h en 3,7 secondes, soit quatre dixièmes de seconde plus vite que la version classique. À fond, il atteindra une limitation électronique de 250 km/h ou 290 km/h si vous optez pour le M Driver's Package, auquel cas la version spéciale est de 11 km/h plus rapide que le XM standard avec le même kit optionnel.

Look agressif, tarif à plus de 200 000 euros

Pour le distinguer du XM normal, BMW applique des accents rouges de Toronto sur les côtés ainsi que sur l'imposante calandre. Vous remarquerez également les inserts rouges sur les roues et pour le contour du diffuseur. De plus, les badges XM sont eux aussi rouges, tout comme les étriers de frein.

Le Label Red sera proposé avec plus de 50 peintures individuelles sans frais supplémentaires comme alternative au gris Brooklyn métallique ordinaire. La marque de Munich précise que seul un "petit nombre" de véhicules sera vendu avec cette peinture extérieure mate Frozen Carbon Black.

Les accents rouges continuent à l'intérieur où se trouve une inscription "1/500" indiquant la disponibilité limitée du modèle. La sellerie en cuir bicolore est réservée au XM Label Red, qui reçoit également un symbole identifiant le mode Boost sur la palette de changement de vitesse de gauche. La baguette décorative en fibre de carbone à effet satiné est également exclusive à l'édition spéciale.

Après sa première à Auto Shanghai 2023 la semaine prochaine, le XM Label Red entrera en production à l'usine de Spartanburg en Caroline du Sud en août. La marque a annoncé une commercialisation pour le 12 avril en France, à partir de 203 000 euros pour la version Label Red, et 213 000 euros pour la version limitée Label Red.