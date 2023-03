La série des Life Cycle Impulse (LCI), les évolutions du style à la sauce BMW, se poursuivent. Après la Série 3 et le Touring en 2022, la Série 4 va aussi évoluer cette année. Fin janvier, elle a reçu une grosse nouveauté avec l'arrivée du iDrive 8 qui lui permet de récupérer les deux écrans déjà présents dans la berline et le break. Mais un véritable LCI se profile, avec des changements visuels attendus sur la M4.

Une Série 4 Coupé avec un package M Sport et une déclinaison M440i a récemment été aperçue mais les prototypes du modèle au plus haut de la gamme ne se sont pas encore montrés. Néanmoins, nous nous attendons à ce que la M4 adopte des phares diurnes LET plus pointus, à l'instar des X5 et X6 2024, ainsi que la future Série 5. La calandre tant souvent commentée sera toujours là, même s'il serait agréable de retrouver le design de la très exclusive 3.0 CSL.

Des pare-chocs légèrement modifiés et une discrète mise à jour des feux LED à l'arrière sont également attendus à l'extérieur. Mais BMW met constamment à jour sa palette de couleurs et le design de ses jantes en alliage, ce qui pourrait apporté de la nouveauté pour la personnalisation du coupé sportif. La M4 est proposée avec une vaste gamme de coloris et de nombreux éléments M Performance. individuelles et de nombreuses pièces M Performance.

Selon un membre bien connu des forums du Bimmer Post, BMW a l'intention d'augmenter la puissance de son xDrive. Disponible exclusivement en version Competition avec une transmission automatique, la M4 quatre roues motrices pourrait développer 525 chevaux.

Il ne s'agirait pas de la version la plus puissante du six cylindres en ligne puisque le bloc biturbo de 3,0 litres de la dans la M3 CS et de la M4 CSL développe 543 chevaux. La série limitée 3.0 CSL que nous avons mentionnée plus haut offre quant à elle 553 chevaux grâce au même S58 partagé avec la M2 et les X3 M / X4 M.

BMW devrait lancer la production de la M4 reliftée en version coupé et cabriolet en mars 2024, tandis que la M3 LCI devant suivre en juillet de la même année. Une M4 CS pourrait se positionner entre la M4 Competition et la M4 CSL, selon le patron de la division M, Frank van Meel.

Aucune information n'a fuité sur des évolutions apportées à la M3 Touring, mais elle dispose du iDrive8 depuis son lancement.