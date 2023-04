La BMW M2 CS est la version la plus puissante et la plus légère du coupé de performance. Et avec l'arrivée de la nouvelle M2, l'anticipation des modèles Competition et CS se font naturellement ressentir. Malheureusement, BMW ne fabriquera bientôt plus les prochains modèles M2 Competition.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre les prochaines versions Competition ou CS, G-Power propose une mise à niveau des performances pour le M2 CS appelée G2M CS Bi-Turbo. Il s'agit d'une mise à niveau impressionnante des performances, soutenue par près de 40 ans d'expérience de la société de réglage allemande dans l'optimisation des BMW.

Les spécialistes de G-Power ont transformé la M2 CS en une machine encore plus performante avec jusqu'à 660 chevaux et 800 Newton-mètres de couple contre "seulement" 410 ch et 550 Nm pour la version originale.

Cette nouvelle puissance est obtenue grâce à une combinaison de mises à niveau matérielles et logicielles, y compris un tuyau de descente sport, des injecteurs GP-660, un verrou à vis centrale de vilebrequin, un système d'échappement GP Deeptone avec quatre sorties d'échappement revêtues de carbone et la mise à niveau du turbocompresseur GP-700. Le turbocompresseur GP-700 a des compresseurs entraînés par le flux de gaz d'échappement, qui sont rendus plus efficaces par des roues de compresseur et de turbine plus grandes, des carters fraisés CNC plus grands et des aubes de turbine optimisées.

Des améliorations à tous les niveaux

G-Power propose quatre étapes de mises à niveau de puissance, avec des options allant de 500 ch à 660 ch. Les clients peuvent également choisir des modifications supplémentaires telles que l'augmentation de la vitesse maximale, le logiciel de transmission GTS, un ensemble de refroidisseur d'air de suralimentation fraisé CNC, des tuyaux de suralimentation et des filtres à air sport.

Des améliorations esthétiques sont également disponibles, telles que les jantes forgées Hurrica e RR et l'aileron arrière GP-Dynamic Wing RR en carbone, qui non seulement améliore l'apparence de la voiture, mais optimise également l'appui sur l'essieu arrière pour une meilleure stabilité à grande vitesse.

Comme mentionné, Markus Schroder, le chef de projet du bolide, a confirmé dans une interview qu'il n'y aura pas de nouveaux modèles M2 Competition ou CS dans les prochaines années. Vous pouvez soit opter pour ce F87 M2 CS à réglage G-Power, soit, comme annoncé par la société, attendre les mises à niveau matérielles et logicielles de la nouvelle BMW M2, qui devrait arriver dans les prochaines semaines.