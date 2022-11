Le lancement de la nouvelle BMW Série 5 est en approche. Ses prototypes se sont multipliés sur la route au cours des derniers mois, perdant progressivement une grande partie de leur camouflage. La berline bavaroise prend maintenant sa forme définitive, ce qui nous a permis de réaliser un premier rendu basé sur les photos espion.

Si, en termes de design, les nouvelles BMW ont rompu avec le passé, la Série 5 devrait opter pour un look plus conservateur. Les proportions et les lignes n'ont rien de révolutionnaire, même si la voiture pourrait adopter une silhouette plus dynamique. Les phares plus inclinés et par rapport au modèle sortant et le pilier C plus sinueux devraient donner à la Série 5 un look extrêmement aérodynamique.

La partie avant restera rationnelle. En revanche, la calandre pourrait devenir plus élaborée et se rapprocher du style de la Série 3 restylée. Naturellement, l'esthétique de la berline changera de manière significative d'une finition à l'autre, les versions M Sport étant reconnaissables à leurs jantes en alliage plus grandes, au système de freinage M et aux nombreux détails en noir brillant.

Tous les moteurs de la nouvelle Série 5 seront basés sur la plateforme CLAR. La gamme comprendra des versions hybrides essence et diesel, tandis que les hybrides rechargeables comprendront la M5 avec un V8 4.4 biturbo électrifié déjà vu dans la XM.

Avant la M5, cependant, la société pourrait lancer la M560e, une voiture rechargeable équipée d'un six cylindres de 3 litres développant entre 550 et 600 ch.

La présentation de la nouvelle Série 5 devrait avoir lieu début 2023, tandis que la version électrique i5 pourrait faire ses débuts à l'été. Les prix de départ devraient être d'environ 60 000 euros pour la version hybride à essence et de 70 000 euros pour la version électrique.