L'ultime BMW M4 a fait ses débuts en mai dernier, le constructeur ayant ajouté plus de puissance à un coupé allégé pour créer la M4 CSL. La production a commencé au cours de l'été, mais BMW n'en produira pas beaucoup, seulement 1 000 exemplaires pour le monde entier. Motorsport Magazine en a reçu une et l'a emmenée sur le circuit de Magny-Cours pour voir à quelle vitesse elle pouvait faire le tour de la piste.

BMW équipe la M4 CSL de son moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo. Ce moteur développe 550 chevaux et 640 Newton-mètres de couple, et la firme de Munich a augmenté la pression de suralimentation de 24,7 à 30,5 psi. La voiture développe 40 chevaux de plus que la M4 Compétition qui sert de base à la CSL, mais un récent essai sur banc d'essai suggère qu'elle en fait davantage.

La M4 CSL s'est également attaquée au circuit du Nürburgring, avec un temps de 7:20,2 pour boucler un tour de la fameuse Nordschleife, ce qui en fait la BMW de série la plus rapide de tous les temps. Selon le constructeur, le coupé peut atteindre 100 km/h en 3,7 secondes et 200 km/h en 10,7 secondes.

Motorsport Magazine a soumis la M4 CSL à un test d'accélération plus tôt dans l'année et a atteint les 100 km/h en 3,7 secondes et les 200 km/h en 10,9 secondes, ce qui correspond aux performances annoncées par le constructeur.

La M4 CSL a fait le tour de Magny-Cours en 1:20.10, battant la M4 GTS qui a eu besoin de 1:20.40 pour faire le tour du circuit. La M4 CSL a également battu la Porsche 992 Carrera S. Cependant, la BMW s'est inclinée devant la Porsche 718 Cayman GT4 RS de près d'une seconde, la Porsche ayant réalisé un temps de 1:19.13.

La M4 CSL se différencie de la M4 Competition par quelques éléments visuels et de performance uniques. La suspension révisée de la CSL abaisse la hauteur de caisse de 0,3 pouce. Elle est équipée de gros freins de 15,7 pouces à l'avant et de gros freins de 15 pouces à l'arrière, qui se trouvent derrière des roues décalées de 20 et 21 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Le prix de départ de la BMW M4 CSL 2023 est de 178 000 €. Hors malus.