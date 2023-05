L'année dernière, BMW M a célébré son 50e anniversaire. La division performance de Munich vend actuellement certains des véhicules grand public les plus rapides et les plus puissants du monde et sa portée s'est étendue pour inclure la BMW XM. Pour la course d'accélération d'aujourd'hui, cependant, nous avons deux voitures beaucoup plus conventionnelles sur la piste : les M3 et M8 Competition.

La vidéo nous montre deux des véhicules les plus rapides de Bavière en piste. Ce n'est pas seulement une course de dragsters basique, car les deux concurrents se rencontrent dans ce que l’on appelle un U-drag, soit une course à double sens avec un départ arrêté et un 180 degrés au milieu. De cette façon, nous pouvons voir les voitures accélérer, freiner fort, braquer, puis accélérer à nouveau vers la ligne d'arrivée. Analysons maintenant les deux bolides et ce dont ils sont capables sur le papier.

Deux concurrents très puissants

La M3 Competition, en orange, présentée dans la vidéo provient de l'édition 50e anniversaire, qui a été présentée en mai 2022 pour célébrer le demi-siècle de vie de la division M. Il n'y a aucun changement matériel sous le capot par rapport à une M3 standard, ce qui signifie que le moteur turbocompressé de 3,0 litres qui génère une puissance maximale de 503 chevaux et 649 Nm de couple. L'unité à six cylindres en ligne est couplée à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et la berline rapide pèse 1,8 tonne. Le prix de la voiture pour le modèle de l’année 2023 est de 101 195 $.

La M8 Competition, en rouge, offre plus de puissance mais également un poids plus élevé. Un V8 bi-turbo de 4,4 litres qui produit 617 chevaux et 749 Nm de couple avec, une nouvelle fois, une boîte automatique à 8 rapports qui est chargée de gérer cette puissance. Son poids se chiffre à plus de 1,9 tonne et il convient de mentionner que les deux voitures ont une configuration à traction intégrale.

Maintenant que vous avez tous les chiffres, selon vous, quelle BMW remportera cette course selon vous ? La M3 plus légère et moins puissante ou sa cousine M8 plus puissante mais plus lourde ?