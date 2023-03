L'an dernier, la gamme BMW M8 a été légèrement restylée, avec de nouvelles teintes et une mise à jour du système d'infodivertissement. Il n'y a cependant pas eu de changement sous le capot, le moteur biturbo de 4,4 litres offrant les mêmes 617 ch de puissance pour 750 Nm de couple qu'auparavant.

Et les insatisfaits n'ont pas dû le rester bien longtemps, puisque les options concernant la modification de la gamme M8 ne manquent jamais. Pour preuve, G-Power propose aujourd'hui un nouveau package impressionnant pour la M8 Gran Coupe.

Commençons par le plus important : l'amélioration de la puissance. Le moteur V8 S63 a reçu de nouveaux pistons et bielles forgés, deux nouveaux refroidisseurs d'air, des turbocompresseurs optimisés et une nouvelle unité de contrôle du moteur. Grâce à ces modifications, la puissance du bloc 4,4 litres passe à 900 ch pour 1050 Nm de couple ! Cette augmentation de puissance s'accompagne d'une belle amélioration du son d'échappement grâce au système développé en interne par G-Power, avec des sorties d'échappement en carbone à faible contre-pression.

Galerie: BMW M8 Gran Coupe par G-Power

49 Photos

L'augmentation de puissance s'accompagne d'un jeu de nouvelles jantes forgées de 21 pouces chaussées de pneus 285/30 à l'avant et 295/30 à l'arrière. À l'extérieur, la nouveauté la plus frappante est sans aucun doute le grand aileron arrière en carbone. Parmi les autres éléments en carbone sur la carrosserie, citons le capot moteur permettant une meilleure gestion de la chaleur. Les clients peuvent également opter pour un capot standard dans une teinte violette foncée.

Aucun prix n'a encore été communiqué mais il y a fort à parier que le package complet ne sera pas donné. Si vous préférez ne pas dépenser une fortune pour des modifications radicales du moteur de votre M8 Gran Coupe, G-Power propose également des packs pour une plus légère amélioration de la puissance, allant de 700 à 840 ch. Tout dépend des réglages du logiciel et des composants qui peuvent être installés indépendamment.