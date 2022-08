Nous avons appris à connaître G-Power pour ses impressionnants réglages sur BMW, Mercedes et Porsche. Aujourd'hui, le préparateur a élargi sa gamme de modèles en ajoutant le Lamborghini Urus et en préparant un mélange intéressant de modifications esthétiques et mécaniques. Ainsi, le SUV émilien se transforme en une bête sauvage de 780 ch.

Deux mises à niveau (plus une)

G-Power propose deux niveaux d'amélioration pour le V8 4.0 biturbo qui, en configuration de base, développe 650 ch et 850 Nm. En choisissant le premier niveau, l'Urus passe à 740 ch et 950 Nm grâce exclusivement à une nouvelle cartographie ECU. Ceux qui veulent plus peuvent opter pour le kit 780 ch et 1 000 Nm qui comprend également un système d'échappement haute performance.

Le préparateur prévoit toutefois qu'une troisième version de 830 ch sera également disponible prochainement, équipée d'un système d'admission encore plus évolué, capable de donner au moteur 8 cylindres encore plus de souffle.

Un jet prêt à décoller

Outre le kit moteur, les clients Lamborghini peuvent demander de nombreuses personnalisations esthétiques. L'exemple présenté sur les photos (un modèle pré-restyling comme on peut le deviner à la forme de la calandre et aux détails des passages de roue arrière) a un pare-chocs encore plus agressif avec une lame et des éléments orange.

À l'arrière, en revanche, on remarque le spoiler en carbone intégré au toit et un nouveau diffuseur abritant des embouts d'échappement plus grands que ceux de série. Les jantes en alliage de 24 pouces à rayons en forme de Y sont également nouvelles.

G-Power a également revu l'intérieur de l'Urus en ajoutant une sellerie en alcantara noir et orange pour créer un accord parfait avec la carrosserie.

L'atelier ne mentionne pas de prix. Par conséquent, la seule façon d'en savoir plus est d'amener votre Urus en Allemagne et de contacter les spécialistes de G-Power.