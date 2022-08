L'Alpina B8 Gran Coupe 2022 n'a peut-être pas les insignes M tant convoités. Mais elle n'est pas en reste. Elle est dotée d'une grande puissance et d'autres améliorations qui en font une formidable routière performante différente de ses sœurs BMW.

Une nouvelle vidéo d'AutoTop NL illustre cette puissance en emmenant la berline sur l'Autobahn allemande pour une virée à grande vitesse.

La grande berline de luxe est propulsée par le moteur V8 biturbo de 4,4 litres de BMW. Ce moteur produit 621 chevaux (456 kilowatts) et 800 Newton-mètres de couple. Ce groupe motopropulseur est capable d'envoyer la B8 2022 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes. Sa vitesse de pointe officielle est de 324 km/h.

La berline n'a aucun mal à atteindre des vitesses à trois chiffres, la barre des 100 km/h étant franchie en un clin d'œil (3,4 secondes). L'Alpina survole le trafic et ne doit ralentir qu'à quelques reprises en raison de voitures sur la voie de gauche, qui s'écartent à la première occasion. La vidéo montre également à quel point la voiture est souple à ces vitesses élevées.

Alpina ne s'est pas contenté d'apposer des badges sur la voiture. Les spécialistes BMW ont également installé des ressorts Eibach, des supports de suspension plus rigides, des barres stabilisatrices avant renforcées et des supports de triangles inférieurs plus rigides. Entre la suspension et le sol on trouve des jantes Alpina de 21 pouces à 20 branches. La puissance de freinage est assurée par des freins Brembo à quatre pistons dont la finition est bleue.

La B8 se différencie de la Série 8 Gran Coupé par de nouveaux boucliers avant et arrière qui ajoutent une touche sportive unique à la berline. À l'avant, la voiture présente des prises d'air plus grandes et le marquage Alpina. L'arrière redessiné comprend un spoiler à lèvre et les embouts d'échappement ovales d'Alpina. À l'intérieur, le tuner ajoute des garnitures en bois, des seuils de porte marqués, des badges et de l'Alcantara.

L'Alpina B8 Gran Coupe 2023 est affichée au configurateur français avec un prix de départ de 165 000 €.