Il n'y a pas que BMW M dans la vie. Depuis 1965, Alpina réalise aussi des versions sportives basées sur les modèles de la marque de Munich. Cette année, la marque Alpina est passée sous le contrôle du constructeur bavarois.

Elle vient de dévoiler un tout nouveau modèle basé sur la BMW Série 3 restylée. Ce modèle existe en version diesel D3 S et essence B3. Sur le plan esthétique, ces Alpina B3 et D3 S sont plus sportives que la BMW Série 3 standard. Alpina a en effet ajouté des éléments aérodynamiques à l'avant et à l'arrière. On notera aussi l'ajout de jantes de 19 pouces disponibles en 20 pouces sur demande et en option.

BMW Alpina D3 S Berline (2022) BMW Alpina B3 Berline (2022)

En ce qui concerne les couleurs, la nouvelle Alpina est proposée en bleu ou vert métallisé. Les clients qui le souhaitent peuvent également opter pour des couleurs plus exclusives proposées dans le catalogue BMW Individual. On peut citer le rouge Melbourne ou encore, le gris Brooklyn.

Dans l'habitacle, tout comme à bord de la Série 3 LCI, on retrouve un écran incurvé et un écran de tableau de bord de 14,9 pouces. Il est possible d'ajouter l'affichage tête haute et de choisir parmi une large gamme de matériaux pour la sellerie et les garnitures.

Sous le capot, l'Alpina B3 (la plus puissante des deux) est motorisée par le moteur six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée. Il s'agit du même moteur que la BMW M3, sauf qu'il a ici été modifié tant au niveau logiciel que mécanique. Il développe une puissance de 495 ch et 730 Nm de couple. Cette Alpina B3 est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 305 km/h. Cette version débute à 88 600 euros pour la berline et 89 900 euros pour la Touring.

Tout comme la B3, l'Alpina D3 S est équipée d'un moteur 3.0 L bi-turbo, mais dans ce cas, il s'agit d'un moteur diesel. La priorité ici, outre les performances, est l'efficacité - c'est pourquoi elle embarque un système hybride léger de 48 V pour améliorer la réponse de l'accélérateur.

La puissance, cependant, est plus modeste que dans la B3. Elle atteint (seulement) 355 ch. Le couple, quant à lui, est toujours de 730 Nm dès 1 750 tr/min. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports et la transmission intégrale ont également été conservées, ainsi que les turbos à géométrie variable avec intercoolers. L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 4,6 secondes (4,8 secondes pour la Touring), tandis que la vitesse de pointe atteint 273 km/h (270 km/h pour la Touring).

Tout comme l'Alpina B3, la branche Alpina Sport Suspension a apporté de profondes modifications au niveau logiciel pour offrir quatre modes de conduite, de Confort+ à Sport+, capables de calibrer très différemment la réponse de la suspension.

Les prix de la BMW Alpina D3 S commencent à 77 050 euros pour la berline, tandis que la variante Touring débute à 78 450 euros.