La BMW X7 restylé a été présenté cette semaine, avec un design revu et un peu plus de technologies qu'auparavant. Ces mises à jour arriveront également sur l'Alpina XB7 millésime 2023.

Alpina vient d'ailleurs de dévoiler un premier aperçu de son nouveau SUV phare qui bénéficiera d'améliorations esthétiques supplémentaires et d'autres petites améliorations pour le différencier du X7 classique. Ces changements sont visibles à l'extérieur, à l'intérieur et, bien évidemment, sous le capot.

Le nouveau BMW X7 dans sa version M60i.

Le nouveau XB7 reçoit le groupe motopropulseur du X7 M60i. Il s'agit du fameux V8 4,4 litres bi-turbo doté d'une hybridation légère. À bord du X7 M60i, le V8 développe la bagatelle de 530 chevaux. Après un passage chez Alpina, le moteur passe à 621 chevaux et 800 Nm de couple. Certains diront qu'il s'agira sûrement du X7 M que nous n'aurons jamais, et effectivement, chez BMW M, aucun X7 M n'est prévu. Le moteur est toujours associé à une boîte automatique à huit rapports et à une transmission intégrale.

Alpina obtient ces quelques chevaux supplémentaires grâce à un nouveau système de gestion électronique et un système de refroidissement amélioré. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,2 secondes, le 0 à 200 km/h en 14,9 secondes et la vitesse de pointe est annoncée à 290 km/h.

À l'intérieur, l'Alpina bénéficiera du système d'info-divertissement iDrive 8 du X7 et inauguré sur le nouveau iX. À l'intérieur, il y a quelques changements appréciables avec notamment un volant en cuir fini à la main avec des surpiqûres bleu et vert, ou encore l'ajout d'un sélecteur de vitesse éclairé.

Le BMW X7 dans sa version M60i.

Le XB7 reçoit les retouches stylistiques du X7, mais Alpina y ajoute ses propres changements aussi, notamment au niveau des boucliers avant et arrière. La voiture arbore la calandre lumineuse et des jantes de 21 pouces chaussées de pneus 285/45 R21. Alpina propose également, en option, des jantes de 23 pouces à 20 rayons. Le SUV reçoit de nouveaux amortisseurs et une suspension pneumatique offrant jusqu'à 40 millimètres de hauteur de caisse supplémentaires.

Les modèles commenceront à être produits d'ici décembre 2022. Alpina indique que les carnets de commandes devraient ouvrir en septembre. Les détails concernant les équipements de série et les prix des options seront disponibles d'ici la première quinzaine de mai.