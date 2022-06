Si vous êtes à la recherche d'un modèle quatre portes capable d'avaler du kilomètre tout en étant un tantinet sportif, sans basculer vers l'extravagante BMW M3, l'Alpina D4 S Gran Coupé pourrait sans doute vous intéresser.

Entrons d'emblée dans le vif du sujet : l'Alpina D4 S Gran Coupé est animée par le fameux six cylindres en ligne diesel 3,0 litres bi-turbo qui développe la bagatelle de 355 ch et 730 Nm de couple. Ce modèle vient se placer au-dessus de la BMW 430d et son bloc de 286 ch. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,8 secondes et la vitesse maximale est limitée électroniquement à 270 km/h.

Les ingénieurs ont intégré un nouveau système d'échappement sport, tandis que les liaisons au sol ont légèrement été revues par rapport à une Série 4 Gran Coupé.

L'Alpina D4 S Gran Coupé, c'est l'alliance antinomique entre confort et dynamisme, avec suffisamment d'équidés pour se faire plaisir, le tout avec un système de suspensions aux petits oignons pour préserver les vertèbres de ses occupants.

Visuellement, l'Alpina D4 S Gran Coupé ne se distingue que très discrètement de l'original. En ce qui concerne le design extérieur, nous retrouvons de nouveaux spoilers avant et arrière, des jantes multibranches typiques de la marque et quelques badges Alpina pour souligner l'exclusivité de ce modèle. À l'intérieur, en dehors de quelques badges et quelques inserts spécifiques, c'est un copié/collé de la BMW Série 4 Gran Coupé.

En Allemagne, la voiture est d'ores et déjà disponible à la commande moyennant un chèque de 79 700 euros. Les premières livraisons débuteront à la fin du mois de septembre prochain.