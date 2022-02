On ne cessera jamais de le répéter, la puissance ne fait pas tout ! Dans ce duel, la BMW M3 rencontre une sportive de sa famille, la BMW i4 M50. La première est thermique, ce qui n'est pas le cas de la seconde puisqu'elle est motorisée par deux moteurs électriques répartis sur les deux essieux.

La BMW i4 M50 est plus puissante que la M3. En effet, avec 544 ch et un couple monstrueux de 794 Nm, elle domine la M3 Compétition et son six cylindres en ligne de 3.0 L de "seulement" 510 ch et 650 Nm. Sur papier, la voiture électrique a donc toutes ses chances de remporter ce Drag Race. Eh bien non, car un autre paramètre doit être pris en compte : le poids !

BMW M3 Compétition BMW i4 M50

Avec 2215 kg sur la balance, la BMW i4 M50 est 485 kg plus lourde que sa concurrente du jour. Cette différence n'est pas insignifiante, bien au contraire, puisque la M3 Competition montre qu'elle est capable d'accélérer aussi vite que sa rivale électrique et de passer la ligne d'arrivée en pole position lors de la première et de la troisième tentative. Vous noterez que le sol était sec au moment du tournage de la vidéo, ce qui a permis à la M3 de se lancer sans aucune perte de motricité (propulsion).

La berline électrique s'est montrée redoutable lors des reprises. En effet, une fois lancée à une allure stabilisée, la moindre accélération lui permet de prendre instantanément de la vitesse. Cela n'est pas le cas de la M3 qui nécessite que sa boîte tombe un rapport pour que son moteur développe sa pleine puissance à un certain régime. Enfin, et contre toute attente, la BMW i4 M50 a remporté l'épreuve du freinage, elle qui est pourtant bien plus lourde !