Rouler en voiture implique d'adopter un comportement exemplaire. Il y a bien sûr le respect du Code de la Route, mais pas seulement, car depuis peu, les autorités ont déclaré la guerre aux voitures trop bruyantes.

Il semblerait que le ton soit monté d'un cran à New York, où un automobiliste a reçu un courrier lui demandant de faire le nécessaire pour que sa BMW M3 fasse moins de bruit. Dans le cas contraire, il s'expose à une amende de 875 dollars, soit environ 770 €.

"Je vous écris parce que votre véhicule a été identifié comme ayant un silencieux qui n'est pas conforme à la section 386 du Vehicle and Traffic Law, qui interdit le bruit excessif des véhicules à moteur. Votre véhicule a été enregistré par une caméra qui prend des photos du véhicule et de la plaque d'immatriculation. En outre, un sonomètre enregistre le niveau de décibels lorsque le véhicule s'approche et passe devant la caméra", peut-on lire sur le courrier.