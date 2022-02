Paris ne fait pas seulement la chasse aux véhicules polluants, mais également à ceux qui font le plus de bruit. Et voilà que les radars anti-bruit débarquent dans la rue de la capitale, d'abord pour une expérimentation grandeur nature, ensuite pour une verbalisation effective très prochainement !

Le tout premier radar sonore de contrôle anti-bruit a été installé ce lundi 14 février 2022 dans le 20e arrondissement, plus précisément au 54 de la Rue d'Avron. Il ne restera pas seul longtemps car un deuxième dispositif similaire sera lui installé dès ce mardi 15 février dans le 17e arrondissement cette fois-ci, rue Cardinet.

Pour ce qui est du dispositif en lui-même, il s'agit du radar sonore baptisé "Hydre", comme celui installé le lundi 3 janvier 2022 le long de la RD46 à Saint-Lambert-des-Bois en Vallée de Chevreuse (78).

Ce système se compose de deux dispositifs acoustiques baptisés "méduses" composés de 4 micros chacun, calculant à la fois le niveau sonore et les angles de provenance du bruit. Ces deux méduses sont protégées par des cages métalliques. Une caméra grand angle à 180° est également intégrée permettant de faire des photos des véhicules au moment de l'infraction. Enfin, l'ensemble est complété de deux caméras LAPI permettant la lecture automatique des plaques d'immatriculation, par l'avant et par l'arrière du véhicule, et ce quel que soit l'angle de passage. Redoutable !

Aussi redoutés soient ces nouveaux radars, dans un premier temps, ils seront rôdés et entreront dans une phase d'homologation. Pour ce qui est de la verbalisation des véhicules les plus bruyants, elle sera effective à partir du printemps 2023.

Quant à l'infraction, il s'agira d'une contravention de 4ème classe, comme prévu par l’article R318-3 du code de la route, ce qui correspond à une amende forfaitaire de 135 € (90 € si payée dans les 15 jours).

Photos : Bruitparif