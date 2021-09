Doucement mais sûrement, la mairie de Paris poursuit sa politique visant à réduire la circulation dans les rues de la capitale, en redonnant plus d'espace aux piétons et aux modes de transport alternatifs et moins polluants. Après un tour de vis à la rentrée et un passage de la quasi-intégralité des rues à 30 km/h, de nouvelles restrictions vont entrer en vigueur ces prochains mois pour les automobilistes parisiens et franciliens.

En effet, à l'occasion de la journée "Paris respire sans voiture" qui a eu lieu ce dimanche, David Belliard, l'adjoint de la maire Anne Hidalgo en charge notamment des transports, explique au Parisien que la zone à trafic limité (ZTL) prévue dans le centre de Paris devra être mise en place "à partir du second semestre 2022".

Vous connaissiez sûrement les ZFE et leur accès réglementé aux véhicules les plus polluants, les ZTL sont encore plus restrictives, puisqu'elles interdisent la circulation de transit dans une large partie du centre-ville de la capitale. Dans le détail, cette zone intègrera la place de la Concorde au boulevard Montmartre, jusqu'à la place de la République et la place de la Bastille, rive droite, ainsi qu'au nord du boulevard Saint-Germain, rive gauche.

David Belliard a toutefois tenu à "rassurer" ceux qui utilisent régulièrement leur voiture puisque "ceux qui auront quelque chose à faire dans la zone pourront toujours y circuler". Malgré tout, cette décision inquiète les professionnels du transport, en particulier les VTC, qui n'ont pas les mêmes accès que les taxis parisiens.

Les commerçants sont aussi septiques concernant l'arrivée de cette ZTL : "Nous craignons que le projet d'apaisement de notre quartier par la réduction définitive de la circulation soit si efficace qu'il nous asphyxie littéralement, ne nous permettant plus d'accueillir notre public ni d'exercer notre métier dans de bonnes conditions logistiques", précisait le comité professionnel des galeries d'art et le Syndicat national des antiquaires dans une lettre adressée à la mairie, en mai dernier.

La mairie de Paris a tenu à rassurer les commerçants en assurant que les équipes municipales planchent sur "les modalités avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les arrondissements riverains". "J'entends évidemment les craintes en termes de report de circulation dans les zones adjacentes, et nous y répondrons", promet David Belliard.