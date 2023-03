La BMW M3 Touring allie les performances d'une berline sportive à l'utilité d'un break. La vidéo disponible au sommet de l'article commence avec la M3 Touring en pleine session glisse sur des routes de campagne. Le véhicule émet un son agressif qui correspond bien à sa carrosserie sportive.

Pour rappel, la M3 Touring est équipée d'un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développant 503 ch et 650 Nm de couple. Le groupe propulseur est composé d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports et d'un système de transmission intégrale xDrive.

Selon les spécifications d'usine, le modèle peut atteindre 100 km/h en 3,6 secondes. La vitesse de pointe de série est de 249 km/h, et le pack M Driver's Package porte la vitesse maximale à 280 km/h. La vidéo sous-entend cependant qu'un conducteur pourrait être capable d'aller encore plus vite.

Galerie: BMW M3 Touring (2022)

Et en effet, le compteur finit par atteindre la vitesse impressionnante de 288 km/h. La M3 Touring pèse environ 91 kg de plus que la version berline. Elle offre également un espace de chargement de 1509 litres avec les sièges arrière rabattus. L'habitacle de la M3 Touring est doté d'une grande dalle incurvée avec un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces et un système d'infodivertissement de 14,9 pouces.

Les livraisons de la M3 Touring ont commencé en Allemagne et au Royaume-Uni en décembre 2022. BMW vendra également le break de chasse dans d'autres pays européens, dans certaines régions d'Asie et en Australie. Cependant, la marque ne les vendra pas aux États-Unis ni en Chine.