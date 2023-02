Dans les années à venir, Porsche augmentera considérablement le nombre de voitures électriques dans sa gamme. Outre la Taycan, entre 2024 et 2025, la gamme du constructeur allemand s'étendra avec un Macan électrique et des déclinaisons zéro émission des Boxster et du Cayman 718. Le plus gros modèle n'arrivera toutefois qu'en 2027 avec un grand SUV destiné à concurrencer Bentley et Rolls-Royce.

Autocar a dévoilé quelques détails importants sur cette mystérieuse Porsche, qui pourrait coûter au moins 270'000 euros, soit trois fois le prix de base d'un Cayenne.

Anticiper la technologie de demain

Le SUV est en développement sous le nom de code K1 depuis 2020. À sa base se trouvera, très probablement, une évolution de la plate-forme PPE (née des efforts communs de Porsche et Audi) qui accueillera des groupes propulseurs de nouvelle génération et trois rangées de sièges.

En fait, selon Autocar, le SUV pourrait recevoir une architecture de 920 Volts, avec des temps de recharge ultra-faibles et une batterie de plus de 100 kWh. En outre, la longueur de plus de 5 mètres serait "atténuée" par des roues arrière directrices qui réduiraient le rayon de braquage lors des manœuvres, tout en rendant la voiture plus dynamique dans les virages.

Un regard sans précédent

À quoi ressemblera cette nouvelle Porsche ? Vous pouvez vous faire une idée en regardant notre rendu, qui combine les formes d'un vaisseau amiral avec celles d'un crossover, comme Porsche lui-même l'a déclaré ces derniers mois.

Selon les premières informations, le SUV aura une ligne aérodynamique, un capot court et un grand hayon. Et les modes de conduite spécifiques à chaque modèle ne devraient pas manquer, y compris un mode conçu pour le tout-terrain avec une suspension pneumatique réglable en hauteur.

Mais comme nous l'avons dit, avant de voir vivre cette Porsche (peut-être la plus grande jamais produite par la marque), il y aura beaucoup d'autres modèles à découvrir. Outre le Macan et les Boxster et Cayman 718 susmentionnés, un Cayenne 100 % électrique est attendu en 2026, que le PDG Oliver Blume décrit comme "la nouvelle interprétation sportive d'un SUV".