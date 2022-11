Impossible de revenir en arrière : les Boxster et Cayman à moteur à combustion interne ne seront plus disponibles à partir du milieu de la décennie. Porsche a annoncé qu'elle mettrait fin aux modèles à essence et remplacerait le duo 718 par des voitures de sport purement électriques.

Nous avons eu un premier aperçu de ces véhicules électriques en septembre 2021 avec le concept Mission R. Mais il y a quelques jours, un prototype a été repéré lors d'essais.

Un nouveau rendu spéculatif de nos amis de Kolesa tente de décoller numériquement le camouflage et nous donne une idée (bien que très officieuse) de la façon dont Porsche va transformer ses voitures de sport d'entrée de gamme. Comme le montrent les images fournies par les paparazzis, les gens de Zuffenhausen conserveront les proportions du moteur central des Boxster et Cayman actuels, même après avoir retiré les moteurs quatre et six cylindres.

Certains des éléments de design que nous avons vus sur la Mission R déteindront sur les modèles 718 remaniés, notamment le design étroit et rectangulaire des phares. Le prototype semblait avoir des prises d'air imposantes à l'avant et aurait pu cacher une barre de lumière LED à l'arrière pour faire écho au concept.

La logique nous dit qu'il n'aura pas l'air aussi rude que la Mission R, qui a été conçue comme une machine destinée uniquement à la piste, mais nous pouvons déjà imaginer un Cayman électrique portant le nom de GT ou un Boxster Spyder avec un pack aérodynamique spectaculaire. Gardez à l'esprit que Porsche a habilement camouflé le prototype, de sorte que de nombreux détails de conception restent secrets pour le moment.

Porsche Mission R (2021)

52 Photos

Alors que certains des modules seront partagés avec d'autres véhicules, la plate-forme sera spécifiquement développée pour cette application. Nous vous rappelons que la Mission R était techniquement basée sur l'actuel Cayman, mais le modèle de production ultérieur sera une toute nouvelle voiture. Le concept était présenté comme développant un peu plus de 1 000 chevaux grâce à une configuration bimotrice extrêmement puissante permettant un sprint de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes et demie.

Cela dit, il semble improbable que la voiture de route de 2025 soit dotée d'une telle puissance électrique. De plus, il est peu probable que la Boxster/Cayman EV de 2025 atteigne la vitesse de 300 km/h annoncée pour la Mission R. Le concept pèse 1 500 kilogrammes, soit seulement environ 85 kg de plus que la Cayman GT4 RS, alors espérons que les ingénieurs de Porsche minimiseront le poids supplémentaire des batteries.

Avant les voitures de sport électriques, Porsche présentera la prochaine génération de Macan strictement en version électrique en 2024. Les 718 électriques seront suivies, dans la seconde moitié de la décennie, par un SUV zéro émission plus grand. Une 911 hybride est également prévue pour les années à venir, mais un dérivé purement électrique ne verra pas le jour avant 2030.