Précédemment appelée Safari, l'aventureuse 911 de Porsche portera officiellement le suffixe "Dakar", en hommage au triomphe de la société en 1984 lors de l'éprouvant rallye Paris-Dakar.

La 953 pilotée par René Metge et Dominique Lemoyne a été la première 911 à disposer d'une transmission intégrale, un an avant la sortie de la 959. La transmission intégrale sera évidemment de série sur la nouvelle génération 992. La présentation en première mondiale est prévue pour le 16 novembre au Salon de l'auto de Los Angeles 2022.

Porsche n'entre pas dans les détails des spécifications techniques de la voiture, mais précise que les prototypes de la 911 Dakar ont parcouru plus de 500 000 kilomètres. Plus de 10 000 km ont été parcourus dans divers environnements tout-terrain. Les véhicules d'essai ont été mis à l'épreuve sur la piste d'essai du Château de Lastours, dans le sud de la France, ainsi que sur le terrain d'essai d'Arjeplog, près du cercle polaire. Walter Röhrl, icône du rallye et ambassadeur de Porsche, a rejoint les ingénieurs et les pilotes d'essai sur les lacs gelés de Suède.

2023 Porsche 911 Dakar teasers

27 Photos

La 911 surélevée a également été emmenée à Dubaï et au Maroc où elle a dû supporter des températures allant jusqu'à 45 degrés Celsius et escalader des dunes de 50 mètres de haut. On nous dit que la nouvelle version Dakar est équipée de pneus tout-terrain sur mesure et d'un système ABS recalibré pour améliorer le freinage sur le gravier. Elle n'est pas aussi hardcore que les prototypes qui ont escaladé le plus haut volcan du monde, grâce à des essieux portiques et des gommes épaisses.

Le Dakar n'est pas le seul nouveau membre de la famille 911, qui ne cesse de s'agrandir, car Porsche travaille également sur une toute première version hybride, un modèle non-PHEV que les espions ont pu voir en test à de nombreuses reprises. La 911 entièrement électrique quant à elle devra attendre, car les équipes de Zuffenhausen ont déclaré qu'elle ne sortirait pas avant 2030.

En parlant de véhicules sportifs sur échasses du groupe Volkswagen, Lamborghini dévoilera bientôt la Hurracan Sterrato, une supercar V10 à aspiration naturelle dotée d'une transmission intégrale et d'une suspension relevée. Ce sera le dernier modèle à moteur à combustion interne pur du constructeur de Sant'Agata Bolognese.