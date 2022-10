C'est une mystérieuse Porsche qui a été surprise sur le Nürburgring. C'est une 911 Turbo que l'on voit sur les photos, avec d'énormes passages de roues et des éléments apparemment amovibles (vu la poignée de points de fixation présents). Mais il y a plus.

Outre la carrosserie modifiée, l'habillage de cette Porsche 911, reposant sur des jantes noires, semble bien supérieur à celui de ses sœurs. Il existe également d'autres caractéristiques spéciales telles que des clignotants temporaires à l'avant, un petit capteur sur le toit avec un câble menant à l'habitacle. Mais de quelle 911 s'agit-il ?

Les indices à portée de main

Commençons par le début. La première lettre de la plaque d'immatriculation d'un véhicule allemand indique le lieu d'immatriculation. Par exemple, nous voyons généralement des Porsche dont la plaque d'immatriculation commence par S, qui signifie Stuttgart, ou LB, qui signifie Ludwigsburg, où le service après-vente du constructeur automobile a plusieurs bureaux. Cependant, celui de cette voiture commence par M, indiquant une immatriculation à Munich.

Il y a ensuite un autre élément "étrange". Une Audi Sport Quattro, qui est apparue à côté de la Porsche sur la piste, a également des plaques d'immatriculation munichoises. Deux modèles si différents provenant du même endroit. Pourrait-il y avoir plus qu'un simple lien bureaucratique entre eux ? Et si ce lien est mécanique ?

De l'Audi Sport Quattro, nous savons tout et plus encore, un modèle iconique pour les 4 anneaux et inextricablement lié au monde du rallye, dominé en 1984 grâce à la transmission intégrale. Nous ne savons pratiquement rien de la mystérieuse 911, mais en reliant les points, nous pouvons hasarder une supposition : et s'il s'agissait de la version "tout-terrain" dont on parle tant, appelée Dakar ou Safari?

À l'école Carrera 4S

Elle a été aperçue au cours des derniers mois et il pourrait s'agir d'une nouvelle Porsche 911 à la posture surélevée, basée mécaniquement sur la Carrera 4S dont elle pourrait reprendre la transmission intégrale, peut-être recalibrée en prenant l'Audi Sport Quattro comme référence, et le moteur boxer de 447 ch et 528 Nm.

Bien sûr, une 911 surélevée peut faire sourire les amateurs, mais si l'on considère les débuts de plus en plus imminents de la Lamborghini Huracan Sterrato, cela signifie qu'il existe des passionnés désireux de s'aventurer là où les voitures de sport normales ne peuvent que rêver : non pas entre les trottoirs d'un circuit de course, mais dans la terre et la boue de pistes où l'asphalte n'est qu'un mirage.