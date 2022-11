Les Porsche 718 Boxster et Cayman de nouvelle génération seront exclusivement électriques. Le prototype noir immortalisé dans ces images espion est le premier aperçu de ce à quoi ressemblera le nouveau Boxster à toit souple.

Si vous êtes un fan de la série 718 actuelle, les nouvelles sont bonnes. Malgré l'abandon complet du moteur à combustion interne, la nouvelle voiture de sport de Porsche conservera ses proportions de moteur central. Son style s'inspirera fortement de la Porsche Mission R Concept , notamment à l'avant, où des phares étroits et rectangulaires sont prévus. De grandes prises d'air dominent le bouclier inférieur, bien que nous puissions voir qu'elles sont fermées derrière les barres horizontales.

Galerie: Porsche 718 Boxster EV Spy Photos

2 Photos

Les habituelles prises d'air latérales situées devant les roues arrière sont également fermées. Et si cela ne suffit pas à prouver qu'il s'agit d'un véhicule électrique, le bouclier arrière confirme la thèse. La sortie d'échappement centrale est clairement fausse, et il n'y a aucune autre sortie visible sur ce prototype.

Il est évident que nous sommes en présence d'un prototype très grossier, qui pourrait même être une mule d'essai avec des panneaux de carrosserie déformés pour cacher les formes. Pourtant, Porsche prend des mesures pour cacher certaines lignes de carrosserie, notamment autour des feux et des boucliers. Il est possible que ces zones reçoivent des changements significatifs avant qu'un modèle de production ne soit révélé.

Lorsque cela se produira, nous nous attendons à voir un véhicule électrique basé sur l'architecture PPE (Premium Platform Electric) développée en collaboration avec Audi. Porsche l'a déjà confirmé, en déclarant que la plateforme actuelle de la 718 nécessiterait "trop de compromis" dans sa transition vers l'énergie électrique. Le tout nouveau modèle intégrera son pack de batteries en position basse, niché entre les essieux avant et arrière afin de maintenir l'équilibre du moteur central et la répartition du poids.

On peut s'attendre à une version à un seul moteur qui alimentera les roues arrière et, pour la première fois pour le Boxster/Cayman, une option à deux moteurs pour la transmission intégrale sera proposée.

Quelle sera la puissance de la 718 Boxster électrique ? On ne le sait pas encore, mais la Mission R Concept développait pas moins de 1 073 chevaux (800 kilowatts) avec les moteurs avant et arrière travaillant de concert. Il est presque certain qu'une telle puissance ne se retrouvera pas dans le modèle de production, mais on peut dire que le nouveau modèle sera très rapide.

Porsche a déjà confirmé la prochaine génération de Boxster et Cayman pour 2025. On pourrait découvrir le modèle dès 2023, avec une production débutant à la fin de 2024.