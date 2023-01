L'année 2023 va marquer un anniversaire important pour Porsche. Le 8 juin marquera les 75 ans de l'homologation de la Porsche 356 No. 1 Roadster, premier modèle créé par Ferdinand Porsche. Le constructeur allemand a décidé de lui rendre hommage avec un concept-car qui s'inscrit dans sa lignée, nommé Porsche Vision 357, exposée à partir du 27 février au forum DRIVE de Volkswagen à Berlin.

"Nous avons créé un cadeau d'anniversaire très particulier sous la forme de la Porsche Vision 357, qui se base sur la 356 pour souligner la signification du design dans notre ADN", déclare Michael Mauer, vice président du style chez Porsche. "Le concept-car est une tentative d'associer le passé, le présent et l'avenir avec cohérence, avec des proportions qui rappellent son archétype historique et des détails qui montrent notre vision pour le futur."

Galerie: Porsche Vision 357 Concept

19 Photos

Ce concept se veut comme une interprétation moderne de la 356, reprenant ses lignes sous une forme plus contemporaine, et épurées au possible.

Le pare-brise veut reprendre la forme d'une visière de casque (sans le montant central de la 356 dans se première version) et aucun rétroviseur n'est présent à l'extérieur, Porsche ayant préféré des caméras intégrées dans le toit. Les poignées de porte sont quant à elles cachées dans les vitres arrières. Des prises d'air sont présentes derrière les vitres.

Comme sur la Mission R, les designers de Porsche ont opté pour un plastique renforcé avec des fibres naturelles pour le bas de caisse. La sortie d'échappé est en titane bleuté, tandis que l'intérieur de l'échappement est en céramique.

Sous le capot, Porsche a opté pour six cylindres à plat 4,0 L de 493 chevaux. La Porsche Vision 357 est basée sur la plateforme de la 718 Cayman GT4 RS et se veut optimisée pour la performance. Rien ne se trouve sous la zone basse des roues avant afin de mieux ventiler les arches de roues.