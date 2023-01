Ford souhaite profondément revoir sa stratégie sur le continent européen. Le constructeur américain souhaite se concentrer sur les véhicules de niche et les modèles électriques et selon Automotive News, cela passera par la fin de la commercialisation de la Focus et de la Fiesta, mais aussi la suppression de 1 000 postes sur l'ensemble du Vieux Continent.

D'après le Wall Street Journal, Ford pourrait également vendre l'une de ses principales usines d'Europe au constructeur chinois Build Your Dreams (BYD). Le site concerné est celui de Saarlouis en Allemagne et même si les discussions débutent à peine, les deux parties seraient très intéressées par cette opportunité.

L'usine de Saarlouis fabrique actuellement la Focus qui devrait disparaître au milieu de la décennie, et il n'est pas prévu de lui confier de nouveaux modèles. L'an dernier, Ford a sélectionné son usine de Valence pour construire ses nouveaux véhicules électriques, tandis que le site de Cologne jouera également un rôle décisif dans l'objectif de la marque de ne vendre que des modèles zéro émission avant l'échéance 2030.

Ford avait déjà annoncé des réductions d'effectifs significatifs à l'usine de Saarlouis, qui emploie aujourd'hui 4 600 personnes. Selon l'article du WSJ, la firme à l'ovale cherche des alternatives pour conserver autant d'employés que possible et des discussions avec 15 investisseurs potentiels seraient en cours.

BYD serait donc le plus intéressé pour s'implanter à Saarlouis. Le constructeur chinois, en tête des ventes sur le marché combinant hybrides rechargeables et électriques, cherche à renforcer sa présence sur le marché européen à travers une production sur le continent.

Une vente pourrait donc convenir aux deux parties, entre la nouvelle stratégie de Ford et la volonté d'expansion internationale de BYD.