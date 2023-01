Deux décennies se sont déjà écoulées depuis que Porsche a présenté son premier SUV, le Cayenne. Il s'agit, encore à l'heure actuelle, d'un modèle très important pour le constructeur allemand. Lors de son lancement, le Cayenne repoussait déjà des limites dans le domaine des SUV, et c'est encore le cas aujourd'hui avec le Cayenne Turbo GT.

Mais quel chemin le SUV de Porsche a-t-il parcouru depuis 2002 ? C'est ce qu'illustre c drag race, proposé par le site britannique Carwow. Dans cette confrontation, trois générations du Cayenne ont été alignées pour voir la progression du développement entre chaque version.

Galerie: 2023 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid photos espion

9 Photos

Le Porsche Cayenne Mk1 était proposé en version Turbo, propulsé par un V8 biturbo de 4,5 L développant 444 ch et 620 Nm de couple. Ce n'était pas la version la plus puissante du Mk1, cet honneur revenait au Turbo S de 2008 qui développait 542 ch.

Le Mk2, quant à lui, était une sorte de Turbo S restylé, équipé d'un V8 biturbo de 4,8 L développant 562 ch et 800 Nm de couple. Il était certainement plus puissant que le Mk1 mais aussi plus léger d'environ 100 kilos.

Le Mk3 qui représente les temps modernes n'est pas le glorieux Cayenne Turbo GT. Cependant, grâce à l'électrification, ce SUV peut développer 671 ch et 900 Nm de couple. Ces chiffres proviennent d'un ensemble composé d'un V8 biturbo de 4,0 L et d'un moteur électrique.

À ce stade, vous avez peut-être une idée de qui, parmi ces trois Cayenne, franchira le premier la ligne d'arrivée de cette course longue de 400 mètres. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la réponse à cette question, cliquez sur la vidéo au-dessus de l'article.