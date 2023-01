Un lifting du Porsche Cayenne Coupé lancé en 2019 est attendu et nous nous attendions à ce que le constructeur allemand l'ait déjà dévoilé. Différentes prototypes ont été aperçus avec des camouflages au cours de l'année 2022 et nous en avons maintenant vu un qui ne cherche plus véritablement à se cacher, mais cela ne signifie pas pour autant que tous ses secrets sont révélés.

Porsche a placé des stickers autour des feux avant et à l'arrière. La neige cache également certaines parties de la carrosserie mais on sait que ce rafraîchissement sera mineur, avec des prises d'air plus importantes et les changements susmentionnés sur les phares.

Galerie: Photos espion du Porsche Cayenne Coupe 2024

14 Photos

Nos espions pensent qu'il s'agit d'un modèle hybride. À la vue de l'échappement central à l'arrière, le modèle sur nos photos espions pourrait être un Turbo S E-Hybrid Coupé. Cet échappement est en option sur ce modèle mais Porsche pourrait le rendre disponible sur d'autres déclinaisons.

Aucun changement majeur n'est attendu du côté des motorisations mais de petites améliorations sont possibles côté puissance et efficacité, surtout sur les modèles hybrides. Le Turbo S E-Hybrid Coupé offrant déjà 670 chevaux (500 kW), un gain de puissance lui permettrait de rester l'un des SUV les plus performants du marché.

Les changements ne devraient pas être que sur la carrosserie. L'été dernier, l'intérieur d'un Cayenne Coupé en phase d'essai à été aperçu, révélant que la console centrale et l'écran d'info-divertissement vont évoluer et que l'imposant pommeau de vitesse va laisser sa place à une version plus réduite se rapprochant de celui de la 911.

La multiplication des essais sur la route du Porsche Cayenne Coupé et le camouflage quasi-absent du modèle aperçu récemment laisse penser que sa confirmation officielle ne saurait tarder. Il faudra probablement attendre le début de l'té au plus tard, pour ce qui devrait être le Cayenne Coupé 2024.