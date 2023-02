Même si l'Audi A3 de quatrième génération n'est pas très âgée, cela n'a pas empêché le constructeur allemand de proposer une mise à jour. Des photos espion montrant une A3 camouflée ont fait surface, et son nouveau look pourrait coïncider avec un nouveau nom pour la version surélevée : l'Allstreet.

La nouvelle A3 est camouflée à plusieurs endroits, notamment sur les faces avant et arrière, afin de mieux cacher les changements réalisés par la marque. Cet exemplaire semble être un peu plus haut que l'A3 Sportback et pourrait s'inspirer de la nouvelle A1 Allstreet tout en adoptant éventuellement sa dénomination.

Rien n'a été confirmé pour le moment mais attendons-nous à ce que la nouvelle A3 Allstreet soit présentée en même temps que le reste de la gamme renouvelée. Nos photographes ont déjà immortalisé la berline A3 ainsi que les variantes S3 et RS3.

Reste à savoir ce qu'Audi prévoit pour l'intérieur, notamment pour le moteur. Pour rappel, la S3 développe 306 ch grâce à son moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo, tandis que le cinq cylindres 2,5 litres turbo de la RS3 produit une puissance de 401 ch. Les précédents mulets étaient équipés d'un port de recharge à l'avant, ce qui laisse penser qu'Audi envisage une version hybride rechargeable également.

Le Q8 lui aussi de sortie

Une version restylée de l'Audi Q8 a également fait l'objet d'un essai enneigé il y a peu. Là encore, le véhicule était camouflé pour cacher les phares et une partie de la calandre. Si l'on compare ces nouveaux clichés aux précédentes photos du nouveau Q8, l'on remarque que la forme des phares est restée identique, tout comme la calandre en forme de U et les nouvelles prises d'air.

La seule véritable différence concerne la forme de l'extracteur d'air à l'arrière et l'ajout de ce qui ressemble à un crochet de remorque. À l'intérieur, il est probable qu'Audi teste plusieurs choses, dont un système d'infodivertissement révisé et une nouvelle sellerie.

Dans l'ensemble, les changements pour le Q8 devraient être subtils, avec un mélange de styles pour ressembler davantage au nouveau SQ8 E-Tron. Nous nous attendons à ce que le nouveau Q8 soit dévoilé dans le courant de l'année, et qu'une version restylée du SQ8 ou même du RS Q8 suivent peu après.