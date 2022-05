Il y a du nouveau chez Audi, et pas qu'un peu, puisque cela concerne quatre modèles de la gamme. Il ne s'agit pas de restylages ni même de nouveaux modèles, mais de quelques mises à jour sur certains produits.

La première, c'est l'abandon du patronyme "citycarver" pour l'A1 au profit de "allstreet". Et c'est à peu près tout, puisque cette A1 conserve son petit look d'aventurière des villes. Toutes les options d’équipements et de personnalisation proposées, ainsi que les combinaisons moteurs/transmissions disponibles jusqu’à présent, seront également conservées sauf pour la couleur "Bleu Firmament" qui sera remplacée par le "Bleu Navarre". La voiture est toujours disponible à partir de 26 180 euros.

Il y a aussi du neuf sur l'Audi A4 allroad avec un nouveau pack d’équipements baptisé "Black Optics Pro". Ce nouveau pack comprend un contour de pare-brise, des rétroviseurs extérieurs et des sorties d’échappement soulignés en noir brillant, tout comme le contour de la calandre Singleframe, les clips des prises d’air latérales avant, la garniture du diffuseur arrière et la garniture du hayon entre les feux. Les barres de toit sont aussi peintes en noir.

Pas de chance, ce pack ne sera pas disponible en France. En revanche, la nouvelle couleur "Gris Chronos" métallisée viendra remplacer le "Gris Quantum" dans la gamme.

Du côté des modèles haut de gamme du segment des SUV, les Audi Q7 et Q8 ont le droit à une nouvelle couleur extérieure : la teinte métallisée "Argent Satellite". Elle vient remplacer l’ancienne teinte "Argent Fleuret". À l’intérieur, les deux modèles seront équipés de série de nouvelles surpiqûres contrastées sur la planche de bord de l’ensemble des finitions.