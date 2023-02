Il avait une vingtaine d'années et sortait d'une rupture... Lorsqu'il a vu l'élégante Porsche 944 dans un parking de voitures d'occasion près de chez lui à Arlington, en Virginie, Chris Nassetta, aujourd'hui PDG du groupe hôtelier Hilton, a eu une envie irrépressible d'affirmer un certain statut qu'il n'avait alors pas !

C'est ainsi qu'après avoir demandé à un tiers de le conseiller sur la pertinence d'un tel achat, l'Américain se retrouva propriétaire d'une auto financée en partie par un emprunt bancaire de 20'000 dollars : une fortune par rapport à ses ressources d'alors.

"J'ai failli être ruiné", se remémore un Nassetta aujourd'hui plus âgé de 40 ans, à CNBC. "J'ai dépensé tout mon argent dans cette stupide voiture !" Rétrospectivement, c'était une mauvaise décision dès le départ, assure le cadre dirigeant, qui pourrait aujourd'hui se faire plaisir avec des modèles exotiques : il ne gagnait en effet que 17'000 dollars par an à l'époque.

Presque immédiatement, il dut dépenser 2000 dollars supplémentaires pour une nouvelle crémaillère de direction, et les problèmes de la voiture n'ont fait qu'empirer à partir de là. La Porsche était "criblée de problèmes que je ne pouvais pas me permettre", se souvient Nassetta.

Aujourd'hui, une Porsche 944 peut valoir plus de 30'000 dollars sur le marché américain selon l'année et son état. Mais Nassetta a vendu sa voiture 18 mois seulement après l'avoir achetée, et il maintient que cette dépense fut sa pire erreur et que la Porsche aura bien été la dernière voiture de sport qu'il possédera. Une leçon de vie bien enregistrée par celui qui ne s'est toutefois pas refusé quelques achats coup de cœur depuis.

Depuis 2007, Nassetta conduit cependant quelque chose de plus pratique : une berline Lexus quatre portes qu'il a achetée juste après avoir obtenu le poste le plus élevé chez Hilton. Cette voiture familiale était neuve lorsque Nassetta l'a achetée et elle a résisté à l'épreuve du temps : depuis 16 ans qu'il possède cette voiture, il estime avoir parcouru 165'000 kilomètres.

Il possède également une autre voiture, une Ford Bronco 1969. Le coût moyen de ce modèle fort populaire est d'environ 50'000 dollars. Pour Nassetta, la valeur du SUV est sentimentale, à la manière de ce qu'il recherchait dans sa Porsche : il a en effet restauré pendant deux ans son modèle, dégoté dans une bourgade proche du ranch familial, dans le Montana. "On en a réparé chaque petit bout. Ce que j'ai appris en étant chez Hilton est que j'aime construire et j'aime les projets. C'est la raison pour laquelle cela m'a donné beaucoup de joie."