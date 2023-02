On pourra légitimement penser que la voiture la plus produite en France est celle d'une marque française, mais c'est bel et bien la Toyota Yaris Cross qui caracole au sommet de ce palmarès Made in France, avec 161'508 modèles produits en 2022.

La Yaris quatrième génération est une auto qui a trouvé son public et sur laquelle mise fortement le constructeur japonais, qui prend le soin de concevoir sa production sur le territoire hexagonal : c'est ainsi sur le site d'Onnaing-Valenciennes, au cœur du pôle de production Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), que le plus grand nombre d'un même véhicule, tous modèles et marques confondus, a été produit en France l'an dernier.

Vers un record de production en France en 2023 ?

Au total, ce sont même 255'000 véhicules qui sont sortis du TMMF en 2022 ; seulement 12'000 de moins que le record absolu du site, établi en 2007 (262'000 véhicules). Le groupe annonce un objectif de production 2023 de 280'000 véhicules, et emploie actuellement 5000 personnes en France.

La Yaris Cross se trouve en production dans l'usine depuis le mois de juillet 2021 et se trouve dans le top 5 des SUV citadins les plus vendus en France.

Toyota Yaris Cross

Toyota s'est désormais fait une spécialité de cette flatteuse statistique de production en France, un outil marketing et positionnement important auprès de sa clientèle, preuve de l'engagement de la marque à "jouer le jeu". La Yaris avait occupé 7 fois en 10 ans la tête du classement des véhicules les plus produits en France sur une année donnée.

La Yaris Cross a pris une part stratégique d’ampleur dans l'offre de Toyota en France, représentant à elle seule deux tiers de la production totales de Toyota chez nous. La marque japonaise se targue également d’équiper 95% des modèles en question d'un système d'hybridation auto-rechargeable. Frank Marotte, PDG de Toyota France, a commenté :