Si vous rêvez d'une BMW M3 E36 Touring, et que vous ne souhaitez pas la créer de vos mains, il existe une solution. Bien que cette sportive familiale n'ait jamais existé, des passionnés ont retroussé leurs manches pour la créer de toutes pièces.

Ainsi, sur internet et les réseaux sociaux, il n'est pas rare de tomber sur quelques BMW M3 E36 Touring. Parfois, elles sont à vendre, comme celle que nous vous présentons aujourd'hui. Toutefois, avant de vous précipiter, sachez que les prix sont assez élevés et que certaines créations sont de moins bonne qualité que d'autres.

Cette M3 E36 Touring à vendre est en fait une BMW 328i. Elle a été modifiée pour recevoir le moteur 3,2 litres (s50b32) capable de développer jusqu'à 321 ch. Il est associé à une boîte à six vitesses. Le propriétaire a aussi modifié le système d'échappement et remplacé le silencieux arrière pour se rapprocher un peu plus de la véritable M3.

Cet exemplaire a des jantes de 18 pouces ainsi que des rétroviseurs extérieurs Hamann M3. La BMW est équipée dans l'habitacle de sièges sport et semble plutôt en bon état. L'actuel propriétaire dispose de plusieurs factures, et souhaite se séparer de son bijou pour la somme de 38 999 €. Elle est donc aussi chère, voire même plus, qu'une véritable BMW M3 E36 Coupé. Elle affiche aujourd'hui un peu plus de 160 000 km au compteur.

Si vous êtes du genre à préférer les voitures d'origine, BMW M a dernièrement lancé la toute première M3 Touring de son histoire. Elle est nettement plus radicale que cette "fausse" BMW M3 E36 Touring puisque son 6 cylindres en ligne développe plus de 500 ch. La BMW M3 Touring est actuellement proposée en France à partir de 111 950 €.