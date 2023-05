Avec la nouvelle génération, la BMW Série 5 a changé à bien des égards, conservant, presque, les proportions de la carrosserie, se concentrant davantage sur les moteurs et sur l'habitacle. C'est là que se jouera l'un des jeux les plus importants pour les voitures du futur : une technologie de plus en plus avancée et un regard plus qu'attentif sur la durabilité.

C'est ainsi que l'intérieur de la BMW Série 5 2023 change profondément, adoptant le style du reste de la gamme, ajoutant de nouvelles fonctionnalités au système d'infodivertissement et plus encore.

BMW Série 5 2023 : l'écran

Commençons par l'écran incurvé, le centre névralgique à partir duquel tous les aspects de la BMW Série 5 sont contrôlés. Il s'agit d'un panneau incurvé composé de deux moniteurs : l'un de 12,3 pouces pour l'instrumentation numérique et l'autre de 14,9 pouces pour le système d'infodivertissement. Les deux écrans sont animés par BMW OS 8.5, la dernière évolution du système d'exploitation de la société, toujours basé sur Linux.

Dévoilé en mars, il se distingue avant tout par son nouvel écran d'accueil, aux couleurs plus douces, et par une réorganisation complète de l'interface et de la disposition des commandes. La navigation suit désormais la philosophie du "zéro couche" : finis les menus et sous-menus interminables à explorer, mais toutes les fonctions principales seront clairement visibles et accessibles sur chaque écran.

Un système qui est, bien sûr, toujours connecté grâce à deux antennes 5G (quatre en option), pour télécharger les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités de la voiture. Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil, ne manquent évidemment pas à l'appel.

BMW Serie 5 2023, Android Auto e Apple CarPlay sono anche wireless BMW Serie 5 2023, il navigatore satellitare mostra le colonnine di ricarica lungo il percorso

Un logiciel de plus en plus puissant qui représente une sorte de pont entre le passé et le futur : en novembre 2023, en effet, sera présenté le BMW Operating System 9, basé sur le projet Android Open Source, à ne pas confondre avec Android Automotive utilisé par Renault et Volvo.

Ce que vous pouvez faire

La connectivité du système d'infodivertissement de la BMW Série 5 2023 ouvre de nouvelles possibilités, comme celle de pouvoir jouer à des jeux vidéo directement sur l'écran incurvé. Tout cela grâce à l'appli AirConsole, un logiciel de jeux vidéo développé par la start-up suisse N-Dream.

L'intérieur de la Série 5 peut ainsi devenir une sorte de salle de jeux pour passer le temps lors des arrêts, comme ceux de la recharge, en utilisant son smartphone comme manette. Dans un premier temps, une quinzaine de titres seront disponibles, dont des jeux de voiture, de quiz et de sport, et la bibliothèque s'étoffera à l'avenir.

BMW Serie 5 2023, si potrà giocare con i videogame BMW Serie 5 2023, gli automobilisti tedeschi potranno guardare le partite della Bundesliga

Les amateurs de football (résidant en Allemagne) ont également de bonnes nouvelles : comme sur la série 7, il sera possible de regarder les matchs de la Bundesliga en direct dans la nouvelle BMW série 5. Naturellement, ce ne sera que lorsque la voiture sera à l'arrêt, car une fois en mouvement, il n'y aura que des commentaires sans vidéo. Pour les autres ligues de football européennes, la Serie A en tête, aucun accord n'a été annoncé.

Il ne manque bien sûr pas un GPS connecté, avec un itinéraire optimisé pour les versions électriques, indiquant les bornes de recharge et calculant le temps nécessaire pour "faire le plein" de batteries.

De moins en moins de boutons

Une autre innovation majeure dans l'habitacle de la BMW Série 5 2023 est la disparition quasi-totale des boutons physiques, comme ceux permettant d'actionner la climatisation. Ils sont remplacés par une surface tactile située sous l'écran central. Baptisée Interaction Bar, elle reprend la forme et la philosophie de la Série 7 : une surface tactile qui s'étend jusqu'aux portes, pour contrôler la climatisation et bien d'autres choses encore.

La couleur de l'arrière-plan peut être modifiée à volonté et affiche également différentes animations pour avertir d'un appel téléphonique entrant, indiquer aux occupants qu'une voiture arrive en les avertissant de ne pas ouvrir la porte et bien d'autres choses encore.

En revanche, le volant iDrive classique situé sur le tunnel central subsiste, flanqué du bouton de réglage du volume de l'infotainment, du sélecteur de transmission, du bouton de démarrage et de quelques autres boutons virtuels permettant d'appeler à la volée l'écran principal du système d'infotainment ou d'activer les caméras de stationnement.

Les commandes au volant changent également, avec un mélange de boutons physiques et virtuels disposés sur les branches. Les rayons peuvent être au nombre de deux ou trois, selon la finition : sur les versions M Sport, les versions de lancement, ils sont au nombre de trois, tandis que les autres n'en ont que deux.

Beaucoup d'espace

En attendant de pouvoir tester la nouvelle BMW Série 5 berline, nous nous appuyons sur les informations officielles pour parler de l'espace intérieur. La banquette arrière, dont les dossiers sont rabattables selon un schéma 40:20:40, offre encore plus de confort et peut être chauffée en option. La climatisation à quatre zones est également disponible en option, avec des bouches d'aération pour les passagers arrière placées dans les montants centraux.

En ce qui concerne le coffre, la BMW Série 5 mild hybrid et plug-in offre une capacité de 520 litres, tandis que la i5 électrique voit ce chiffre diminuer de 30 litres pour atteindre 490 litres.