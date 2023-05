Depuis 2022, Renault est devenu le partenaire premium de Roland-Garros et pour l’édition 2023 du tournoi de tennis, qui se déroulera du 22 mai au 11 juin, la marque veut imprimer son style et son logo avec la présence de ce dernier sur les filets des cinq courts principaux (le Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu ainsi que les courts n°7 et n°14).

Mais cette alliance renforcée ne se limitera pas à une exhibition du losange de Renault car les ambitions du constructeur français sont plus grandes.

La Renault 5 Prototype à l’honneur

En janvier 2021, Renault présentait la R5 Prototype (voir ci-dessous), en référence à la R5 des années 70-80, qui s’est faîte remarquée par sa carrosserie jaune très « Pop ». Bien que critiquée pour son manque d'inspiration vis-à-vis de la R5 d’origine (sans compter que cette nouvelle version est 100% électrique), le prototype est de retour pour Roland Garros avec une nouvelle teinte blanc satin métallisée.

Le véhicule embarque de nouveaux attributs à l’instar des Croix de Saint-André, symbole emblématique du stade de Roland-Garros, sur les grilles latérales. Un logo rétroéclairé du tournoi vient remplacer l’iconique chiffre 5 qui y était apposé. Les contours des vitres se parent également de satin chrome et les jantes de bleu anodisé.

Ainsi revisité, le show-car Renault 5 Prototype préfigure une version Roland-Garros du futur modèle de série qui sera révélé en 2024. Les spectateurs pourront ainsi découvrir deux show-cars de la Renault 5 Prototype Roland-Garros et 4EVER Trophy ainsi que les nouveaux Renault Espace E-Tech full hybrid et Austral E-tech full hybrid au début de la compétition.

Une armée tout électrique



Durant les matchs, Renault mettra à disposition une flotte de 185 véhicules composée notamment de 90 Mégane E-Tech électrique, 30 Austral E-Tech full hybrid et 20 nouveaux Renault Espace E-Tech full hybrid.

Et à l’occasion des 30 ans de la Twingo, trois versions électriques (la Gangsta Crew, la Top Model et l’Y2K) développées avec le partenaire R-FIT, transporteront les fans et les invités pour leur permettre de rejoindre l’enceinte du tournoi. Voici ce qu’a déclaré Arnaud Belloni, le Directeur global marketing de la marque française.

"Nous sommes particulièrement heureux et fiers de renforcer notre partenariat avec Roland-Garros : 75 % de la flotte de véhicules est électrifiée et à la disposition du tournoi, le logo Renault affiché sur le filet des courts, notre projet social et solidaire Give Me 5 qui accélère avec l’appui de nos ambassadeurs et bien entendu l’exposition au grand public de Renault 5 Prototype Roland-Garros, 4EVER Trophy et Nouvel Espace E-Tech full hybrid. Tout cela est la démonstration que Renault se renouvelle et vite.”

Justement, Renault va poursuivre son programme, Give Me 5, dédié aux jeunes générations et aux quartiers prioritaires en renouvelant le "Let Challenge” durant tout le tournoi de Roland-Garros. Chaque fois qu’une balle de service touche le haut du filet avant de tomber dans le camp adverse, Renault allouera 100€ à cette initiative. Lors de Roland-Garros 2022, 161 400 € ont été récoltés, et Renault a abondé la cagnotte à 235 000 € pour permettre la création de trois terrains de tennis (à Lyon, Marseille et Grigny).

L’objectif est d’amplifier le projet cette année.