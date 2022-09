Renault a fait revivre la Renault 5 en janvier de l'année dernière en dévoilant un concept annonçant un véhicule de production du même nom. La voiture électrique a été décrite comme un prototype plutôt qu'un concept. Aujourd'hui, le constructeur français prépare une nouvelle version de la même voiture. Elle sera dévoilée lors du salon de l'automobile de Paris à la fin du mois et voici le premier teaser.

Renault a partagé trois photos du nouveau show car et elles révèlent un modèle trois portes à l'allure sportive avec un aileron fixe à l'arrière. Ce concept Renault 5 reçoit un nouveau pack aérodynamique avec des ailes plus larges, de nouveaux diffuseurs et des roues super larges. Tout semble très prometteur jusqu'à présent.

Galerie: Teaser du nouveau concept de Renault 5

3 Photos

Selon le constructeur, ce nouveau concept arrive juste à temps pour les célébrations du 50e anniversaire de la Renault 5. Le prototype qui sera exposé à Paris servira d'"hommage contemporain à ses versions sportives les plus légendaires" et la société fait très probablement référence à la Renault 5 Turbo. Construite entre 1980 et 1986, cette voiture est toujours considérée comme l'une des meilleures voitures que Renault ait fabriquées.

La réinterprétation moderne, selon Renault, est purement électrique et s'inspire du monde des jeux vidéo. Malheureusement, aucune spécification n'accompagne le teaser, bien que la firme affirme que le concept Renault 5 "combinera une exubérance exceptionnelle avec des performances de haut niveau".

Il y a quelques jours, nous avons aperçu un prototype et nous pensons qu'il cachait la version de production de la Renault 5. La nouvelle électrique devrait être lancée en remplacement de la Zoe, qui devrait rester en vente pendant quelques années encore. Ce deuxième concept Renault 5 pourrait préfigurer une éventuelle version performante basée sur ce véhicule de production.