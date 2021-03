Le constructeur de Munich présente la nouvelle génération de son système d'info-divertissement. Il fera ses débuts à bord des BMW iX et i4, avant d'équiper tous les autres modèles badgés BMW. "Au cœur de cette nouvelle expérience utilisateur se cache le tout nouveau système d’exploitation BMW OS 8, de nouvelles générations d’écrans, de commandes et de logiciels ainsi qu’un outil de traitement de données et de connectivité particulièrement puissant".

Le BMW iDrive est doté d'un assistant personnel intelligent capable de s'adapter aux habitudes et aux besoins de chaque conducteur et à la situation de conduite. Pour cela, et grâce à son nouveau système d'exploitation, il traite les données issues de la voiture, du parc de modèles BMW en circulation et des données internet.

Ce système est caractérisé par un nouvel écran incurvé que nous avons déjà découvert à bord de la BMW iX. Cet écran est orienté vers le conducteur et regroupe différentes fonctionnalités. Grâce aux commandes vocales et tactiles, il a permis de diminuer le nombre de boutons de moitié.

BMW dit avoir travaillé sur l'accueil du conducteur via le "Great Entrance Moments".

"Great Entrance Moments : tel est le nom choisi pour décrire l’expérience qui attend le conducteur dès qu’il s’approche de son véhicule et jusqu’à ce qu’il entame son trajet. Cette routine d’accueil suit un certain nombre d’étapes orchestrées par la voiture afin d’enrichir le ressenti à l’arrivée dans la voiture et de la rendre encore plus inspirante, à l’instar du reste de l’expérience utilisateur".

Plus important encore, le système d'exploitation BMW OS 8 signe l'arrivée des "services numériques dédiés à la navigation, au stationnement ou à la recharge des batteries". Ce système de navigation peut même anticiper la destination vers laquelle le conducteur veut aller en se basant sur ses habitudes. Grâce à cette "Learning Navigation", le conducteur n'aura plus à entrer sa destination à chaque trajet régulier comme de la maison au bureau.

Enfin, et parmi les innombrables nouveautés, on peut citer la climatisation automatique intelligente qui prend en compte différents facteurs comme le nombre de passagers dans la voiture, l'intensité et la direction des rayons de soleil pour varier la température, la puissance de ventilation et la répartition de l'air de manière autonome.