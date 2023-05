L'Allemagne produit actuellement certains des véhicules les plus rapides et les plus performants de la planète. Mercedes-AMG, BMW, Porsche et Audi sont tous des concurrents très puissants dans le segment des voitures de sport, et aujourd'hui, nous allons voir comment deux des machines les plus hardcore s'affrontent dans une course de ligne droite, façon dragster. Il s’agit d’une Porsche 911 GT3 et de la BMW M4 CSL.

La vidéo en haut de cette page provient d'AutoTrader, au Royaume-Uni, et nous montre les deux coupés qui s’affrontent dans des courses d’accélération. Mais la bonne météo anglaise est de mise et la piste mouillée rend plus difficile le démarrage pour les deux voitures. Finalement, le résultat est décidée par la capacité des conducteurs à manier leur machine ainsi que par les systèmes d'assistance électronique qui aident à la traction.

La puissance contre la légèreté

Il existe cependant des différences notables entre les deux voitures dans cette bataille. La M4 CSL est équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur développant 543 chevaux, soit 40 ch de plus que la M4 Competition sur laquelle elle est basée. Sur le papier, elle avale 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et son poids se chiffre à 1,6 tonne.

Face à elle, voici l'une des meilleures Porsche en production. La 911 GT3 avec son aileron arrière est équipée d'un moteur atmosphérique flat-six de 4,0 litres avec comme puissance 502 ch. Mais elle est nettement plus légère que la M4 CSL (1,4 tonne), ce qui se traduit par un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

Comme mentionné ci-dessus, l'asphalte de cette course est assez glissant. Il est donc très difficile pour les deux voitures d'effectuer leurs meilleurs lancements et ce sont les toutes premières sections des courses qui décident du vainqueur. Le résultat final est de 3:1, mais pour quelle voiture ?