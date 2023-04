Ce n'est certainement pas la première fois que nous voyons une Porsche 911 s'attaquer au Nürburgring. Ce n'est pas non plus la première fois que nous voyons une 911 GT3 restylée, qui pourrait faire ses débuts dans le courant de l'année. Mais lorsque la vidéo est nette et le son clair, nous ne pouvons pas l'ignorer. Surtout lorsque le nouveau tableau de bord numérique est clairement exposé.

C'est exactement ce que nous propose une nouvelle vidéo de CarSpyMedia. Dans un monde numérique, le tachymètre analogique de la 911 fait de la résistance, mais comme on le voit au début de la vidéo, un nouvel affichage entièrement numérique est en train d'apparaître.

Au premier coup d'œil, il ressemble à celui de la GT3 actuelle. Mais un examen plus approfondi révèle des différences au niveau de la zone rouge et de l'aiguille, et il n'y a plus de cadre autour de la jauge.

Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cet article. Peu de véhicules produisent un son aussi envoutant qu'une 911 à moteur atmosphérique à plein régime, et le six cylindres à plat de 4,0 litres pour 502 ch ne nous déçoit jamais à haut régime.

Le pilote de ce prototype n'hésite pas à attaquer dans les interminables virages du Nürburgring, mais est-ce que le modèle restylé sera plus puissant ? On sait peu de choses à ce sujet, mais toute augmentation serait probablement minime, de peur que la GT3 standard n'empiète sur la version RS de 518 ch ayant fait ses débuts il y a moins d'un an.

En ce qui concerne les changements extérieurs, ils ne concernent que l'arrière de la 911, qui est camouflé. Plus précisément, les angles sont dissimulés, ce qui laisse supposer que les dérives ont été modifiées. Ce prototype a également des caches qui s'étendent au centre de la face arrière, essayant peut-être de dissimuler les changements apportés à la zone de la plaque d'immatriculation et au diffuseur.

Curieusement, nos premiers clichés de la nouvelle 911 GT3 sont apparus peu de temps après la présentation de la GT3 RS, en août 2022. Compte tenu des antécédents de Porsche en matière d'essais publics, il est possible que le lancement ait lieu plus tard dans l'année. Cela ferait de la nouvelle GT3 un modèle 2024, mais si la présentation est repoussée, nous pourrions avoir affaire à la Porsche 911 GT3 2025.