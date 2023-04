Joyeux anniversaire, Bentley Continental ! Le luxueux coupé britannique fête ses 20 ans et, pour célébrer cette étape importante, le constructeur a prévu une série d'initiatives spéciales.

La première est la présentation d'un one-off dévoilé lors du salon de l'automobile de Shanghai 2023 (qui se tient du 18 au 27 avril). La voiture est personnalisée de manière appropriée par le département Mulliner.

En route pour la fête

La Continental GT de Shanghai présente la couleur Magnetic Dark Grey Metallic et une série de profils rouges qui accentuent la sportivité du modèle. Les jantes en alliage chromé de 22 pouces, qui cachent les étriers de frein de la même couleur, sont uniques, tandis que dans l'habitacle, le contraste chromatique se répète entre le gris de la finition carbone, le noir des moulures (noir piano) et le rouge des différents inserts, sur le tableau de bord et les sièges.

À bord, il y a aussi une inscription gravée au laser qui identifie cette pièce spéciale, tandis que du côté passager se trouve deux dessins représentant la première et la troisième génération de Continental GT.

Si vous n'avez pas l'occasion de voir la Continental GT S en direct, il n'y a pas lieu de désespérer. Les fans du B ailé pourront bientôt admirer une collection de Continental dans les deux hubs qui s'installeront à Crew, en Angleterre, et à Genève. Par ailleurs, lors du Goodwood Festival of Speed, la marque anglaise célébrera à la fois la Continental GT et les 20 ans du moteur W12.

Penser à demain

Pour l'avenir, un restylage majeur de la Continental GT est en cours d'ici la fin de l’année 2023. Les premiers prototypes ont déjà été repérés ces derniers mois, avec un design légèrement différent, des phares à LED et quelques nouveaux détails sur la face avant. Des nouveautés importantes sont également attendues en termes de moteurs, avec un début possible d'une version hybride rechargeable.

Il faudra patienter encore un peu pour les Bentley électriques. Le premier modèle arrivera en 2026, la société britannique visant une gamme, exclusivement, zéro émission d'ici 2030. Selon la marque, abandonner le moteur à combustion interne ne sera pas un drame, aussi parce que les futurs modèles à batterie auront une puissance doublée par rapport au W12 classique.