Une Bentley Contintental GT Speed cabriolet unique vient d'être dévoilée et sera vendue aux enchères dans les mois à venir pour soutenir la recherche contre le cancer, grâce aux efforts conjoints de Bentley Americas et de la Fondation SagerStrong qui ont rendu hommage au célèbre commentateur de la NBA, Craig Sager.

Craig Sager, décédé en 2016 des suites d'une tumeur hématologique, a été la voix la plus célèbre du basket américain pendant plus de deux décennies, au point d'être intronisé au NBA Hall of Fame. Il était notamment célèbre pour ses costumes excentriques et ses multiples chamailleries avec les entraîneurs lors des interviews d'avant et d'après-match.

La Bentley Contintenal GT Speed cabriolet qui lui est dédiée s'inspire de l'une de ses dernières apparitions publiques, alors qu'il était déjà malade, lorsqu'il a reçu le "Perseverance Award" en 2016.

Un look unique

La Continental GT sélectionnée pour le projet est revêtue de divers motifs floraux qui recouvrent une peinture bicolore avec du noir pour la face avant et du blanc pour la partie arrière. Ces décorations sont l'œuvre du département de personnalisation de la firme de Crewe, Mulliner.

En plus de sa livrée unique, les appuis-tête des sièges reçoivent l'autographe cousu de Craig Sager. D'autres autographes pourraient bientôt aussi orner certains éléments de la voiture. L'objectif, à terme, est d'impliquer des célébrités du sport et du spectacle pour augmenter la valeur de la voiture et ainsi la mettre aux enchères. Tous les bénéfices seront ensuite versés à la fondation SagerStrong.

Stacy Sager, l'épouse de Craig Sager et présidente de la fondation SagerStrong, a commenté : "Craig avait une passion profondément ancrée pour l'artisanat, qui se reflétait dans les vêtements qu'il faisait fabriquer et les voitures qu'il choisissait d'avoir dans son garage. S'il était là aujourd'hui, il conduirait sa famille, toit ouvert, dans cette voiture avec un sourire radieux."

La Bentley Continental GT Speed cabriolet en quelques chiffres

La Continental GT Speed bientôt mise aux enchères est unique à l'extérieur, mais tout le reste est conforme au modèle de base.

Sous son capot, nous retrouvons un W12 TSI 6,0 litres développant 659 ch et 900 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,3 secondes et la vitesse maximale est annoncée à 335 km/h.