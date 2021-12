Et si la Continental GT recevait plus de noir ? C'est la question que s'est posée Bentley et à laquelle il apporte une réponse aujourd'hui à travers la finition Mulliner Blackline. Le constructeur britannique s'est aperçu que bon nombre de ses clients optaient pour l'option Blackline lors de la configuration de la Continental GT. Il a alors eu l'idée d'associer ce pack à la finition Mulliner.

Les voitures équipées de ce pack voient tous leurs éléments chromés et extérieurs devenir noirs, à l'exception du badge Bentley. Le constructeur ajoute également des jantes de 22 pouces peintes en noir. Dans l'habitacle, en revanche, rien ne change, mais les clients pourront toujours choisir parmi une longue liste de couleurs. Le constructeur précise en outre que l'habitacle comprend le matelassage "Diamond in Diamond" pour les sièges, les portes et les panneaux latéraux arrières.

Sous le capot de la GT (Coupé et Convertible) et selon les régions, les clients ont le choix entre le W12 biturbo de 6.0 litres délivrant la bagatelle de 626 ch, ou bien, le V8 4.0 litres offrant une puissance respectable de 542 ch.

Il est possible que Bentley fasse de même avec son Bentayga qui représente tout même l'essentiel de ses ventes. La marque a dernièrement rafraichi sa Flying Spur et se concentre peu à peu sur l'électrique puisqu'il a annoncé il y a quelques mois son passage au 100 % électrique à horizon 2030.