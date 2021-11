Bentley a dévoilé la version hybride de la Flying Spur, le deuxième et plus puissant modèle à batterie de la marque britannique, qui investira de plus en plus dans l'électrification au cours des prochaines années dans le cadre de sa stratégie Beyond 100.

Comme le démontre l'entreprise, la réduction des émissions peut aussi passer par le développement de carburants alternatifs. À cet égard, un prototype de la Flying Spur Hybrid a parcouru les 733 km pour traverser l'Islande avec un plein de carburant, alimenté exclusivement par du carburant issu de sources renouvelables.

Carburant vert

Pour ce faire, la voiture a été alimentée par du biocarburant de deuxième génération et d'électricité géothermique provenant du réseau électrique islandais.

Le carburant utilisé est conforme à la norme EN228 - comme l'essence standard des stations-service - mais il est entièrement dérivé de la biomasse résiduelle, comme la paille, sans aucun coût pour la production alimentaire ou l'écosystème naturel.

Réduction des émissions de 45 %

La combinaison de ce carburant et de ce groupe motopropulseur avec la technologie plug-in de la Flying Spur Hybrid a permis une réduction globale de 45 % des émissions de CO2 "de la source à la roue" lors des essais de Bentley.

La solution a été appréciée par le ministre islandais du tourisme et de l'innovation, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, qui a déclaré qu'il était "exceptionnel de voir la voiture effectuer un voyage de 733 km à travers le pays, alimentée par de l'électricité et du carburant renouvelables".

Un futur à zéro émission

La Bentley Flying Spur Hybrid sera commercialisée dans le monde entier à partir de 2022 et représente l'une des premières étapes vers l'objectif de l'entreprise de devenir le constructeur de voitures de luxe le plus éco-responsable, comme le prévoit sa stratégie Beyond 100.

Le programme prévoit l'hybridation complète de la gamme d'ici 2024, une technologie actuellement limitée aux modèles Bentayga et Flying Spur. La même année verra également le dévoilement du premier véhicule entièrement électrique construit par la société britannique.