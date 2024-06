La Bentley Continental GT Speed ​​​​​​devient hybride et avec cette mise à jour substantielle, elle remporte le titre de Bentley routière la plus puissante de l'histoire. Oui, car la plus extrême des Continental adopte un groupe motopropulseur de 782 ch et 1 000 Nm de couple à la place du W12, capable de parcourir 80 km en mode exclusivement électrique.

Il s'agit d'une étape historique pour la marque anglaise, qui confirme par ailleurs la formule basée sur le luxe et l'exclusivité, avec de nombreuses possibilités de personnalisation de chaque exemplaire.

Bentley Continental GT Speed ​​​​2024, l'extérieur

En termes de style, tant la Bentley Continental GT Speed ​​​​que la GTC Speed ​​​​(la version cabriolet avec toit en toile) conservent les proportions de la génération précédente, avec une longueur de 4,89 mètres. Les principales innovations sont représentées par les nouveaux phares avant, dotés de la technologie matricielle LED et la calandre inspirée de celles des modèles Bentley les plus récents, comme la très rare Batur. Les jantes atteignent jusqu'à 22" et conviennent aux pneus 275/35 à l'avant et 315/30 à l'arrière.

Bentley Continental GTC Speed (2024)

Luxe et sportivité à l'intérieur ?

Bentley est synonyme de sportivité combinée à un très grand luxe. La nouvelle Continental GT Speed ​​​​ne veut clairement pas se défigurer avec ses sœurs, avec des intérieurs recouverts d'hectares de cuir matelassé, des sièges façon fauteuil avec 20 réglages différents, des matériaux raffinés et des ajustements impeccables.

L'instrumentation est numérique et au centre du tableau de bord se trouve le moniteur de 12,3" pour gérer l'infodivertissement. Pour les audiophiles, le système audio Bang & Olufsen de 1 500 W, 16 haut-parleurs avec grilles d'enceintes éclairées est disponible en option, tandis que pour ceux qui en veulent encore plus, il existe le système Naim de 2 200 W, avec 18 haut-parleurs et huit modes sonores.

Dites bonjour au V8

Les adieux au W12 ont déjà été célébrés, il faut maintenant accueillir le nouveau V8 biturbo 4.0 de 600 ch et 800 Nm combiné à un système d'unité électrique sur l'essieu arrière, capable de développer 190 ch et 450 Nm, ce qui est très similaire ce qu'on a vu sur la Porsche Panamera Turbo E-Hybrid, même si la puissance impliquée est encore plus élevée dans le cas de la Bentley.

En effet, la nouvelle Bentley Continental GT Speed ​​​​peut compter sur 782 ch et 1 000 Nm de couple, pour un sprint de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes (3,4 secondes dans la GTC Speed) et une vitesse de pointe de 335 km/h (285 km/h dans la GTC Speed).

Le groupe motopropulseur rechargeable est à la fois méchant et silencieux : grâce à la batterie de 25,9 kWh, la Bentley biplace peut parcourir jusqu'à 80 km uniquement grâce au moteur électrique, atteignant une vitesse maximale de 140 km/h. La batterie peut être rechargée en deux heures grâce au chargeur embarqué de 11 kW.

En plus des nouveautés sous le capot, les GT Speed ​​​​et GTC Speed ​​​​peuvent compter sur le nouveau châssis "Bentley Performance Active", avec transmission intégrale active, différentiel à glissement limité électronique, quatre roues directrices, vectorisation de couple, système anti-roulis actif le "Bentley Dynamic Ride" et la nouvelle version du logiciel de contrôle électronique de stabilité, qui peut être complètement désactivé. Ensuite, il y a un nouveau système d'amortisseurs à double valve et de ressorts pneumatiques à double chambre, afin d'avoir un réglage tantôt plus souple, tantôt plus rigide, selon la situation.

Le système de freinage comprend des étriers avant à 10 pistons et des étriers arrière à quatre pistons avec des disques de 420 et 380 mm respectivement. En option vous pourrez disposer de disques en carbone-céramique mesurant 440 mm à l'avant et 410 à l'arrière.

Cette voiture a d'ailleurs battu le record de vitesse sous le niveau de la mer (oui vous avez bien lu), devenant ainsi la première voiture à atteindre 335 km/h dans le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond de la planète, celui de Ryfylke en Norvège.

La suite d'assistants de conduite est riche et variée, atteignant le niveau 2, avec régulateur de vitesse adaptatif, maintien actif de voie et bien plus encore.

Et le prix ?

Cependant, les Bentley font parties des voitures les plus chères du monde. Ainsi, cette nouvelle GT Speed ​​pourrait facilement dépasser les 300 000 euros de la version précédente. Pour l’heure cependant, les prix officiels n’ont pas encore été communiqués.