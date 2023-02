Bentley s'apprête à faire ses adieux à son 12 cylindres. Dans un peu plus d'un an – en avril 2024 pour être précis – l'assemblage du W12 à l'usine de Bentley à Crewe en Angleterre prendra fin. Mais avant cette échéance, il va faire ses adieux dans la Bentley la plus puissante de l'Histoire de la marque, avec une version survitaminée.

Sous le capot de l'extrêmement rare Bentley Batur fabriquée par Mulliner, l'ultime W12 biturbo de 6,0 L est annoncé à 750 chevaux et 1000 Nm. Cette dernière évolution du W12 comporte de nouveaux turbocompresseurs avec un design plus efficace, avec conduits fournissant l'air 33% plus grands. Les refroidisseurs d'air de suralimentation plus grands voient leur profondeur augmentée de 10 mm et la géométrie du cœur a ét revue pour rejeter 35 % de chaleur en plus de l'air d'admission préssurisé. Cela permet de réduire la température d'admission et d'offrir plus de puissance.

La Batur sera l'unique Bentley à utiliser cette version spéciale du W18. La marque a prévu de n'en fabriquer que 18, qui ont toutes déjà trouvé preneur. La version à 649 chevaux du W12 reste disponible en quantités limitées pour la Bentayga, la Continental GT et la Flying Spur, ainsi que les versions Mulliner de la GT et la Spur... jusqu'en avril 2024.

"Le moteur de 740 chevaux que Mulliner a créé pour la Batur marque la fin d'une aventure dont nos collègues ingénieurs et ouvriers peuvent être extrêmement fiers", a déclaré Adrian Hallmark, directeur général de Bentley. "Quand la production prendra fin en avril l'an prochain, nous avons l'intention de conserver et de redéployer [sur d'autres projets] tout le personnel compétent qui fabrique chaque moteur à la main."

La construction du W12 fait appel à 22 artisans pour un temps de construction d'environ 6h30. Il est entré en production en 2003, après le rachat de Bentley par Volkswagen. Depuis 20 ans, plus de 100 000 moteurs ont été construits pour différents modèles de la marque. La puissance et l'efficacité n'ont cessé de s'améliorer au fil des versions, mais il ne laisse aucune place à l'électrification. Bentley entend d'ailleurs convertir les lignes dédiées à la fabrication de son W12 pour la fabrication de moteurs hybrides.