L'été a été chaud sur le Nürburgring jusqu'à présent. Tout d'abord, à la fin du mois de juin, Porsche a établi un nouveau record pour une voiture de série avec un temps de 6 minutes, 43 secondes, avec une 911 GT2 RS. Puis, plus tôt cette semaine, Audi a établi un nouveau record dans le segment des compactes avec la RS 3 en 7'40''748, détrônant la Renault Megane RS Trophy-R. Et voici que c'est à la M4 Competition de se lancer dans l'Enfer Vert.

La vidéo en haut de cette page montre un tour au volant d'une toute nouvelle BMW M4 Competition. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un tour de piste record, mais avec un temps de 7 minutes et 30,79 secondes, c'est tout de même une course impressionnante pour un véhicule de série. Il est très probable que le coupé sportif peut mieux faire mais, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les conditions étaient loin d'être idéales et les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 avaient des problèmes de traction dans certains virages.

Galerie: BMW M4 Compétition Coupé (2021)

29 Photos

Pour mettre ce temps en perspective, mentionnons la BMW M5 CS, plus puissante mais plus lourde, qui a réalisé le même exercice en 7 minutes et 29,5 secondes. La M4 de la génération précédente, en version GTS, a parcouru les 20,8 kilomètres du circuit en 7'27''88 avec les mêmes pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. En juillet 2019, la Chevrolet Corvette C8 a enregistré un temps de 7 minutes, 29,9 secondes avec le pack de performance Z51.

Pour rappel, la M4 Competition est propulsée par un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développant une puissance maximale de 510 chevaux (375 kilowatts) et un couple de 650 Nm. La puissance est transmise aux roues par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à six vitesses ou, comme dans le cas présent, d'une boîte automatique à huit vitesses. À l'état brut, le coupé pèse 1699 kilogrammes (3 745 livres). Et il faut moins de 4 secondes pour atteindre 100 km/h !