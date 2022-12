La nouvelle génération de la BMW M2 a fait ses débuts au mois d'octobre. Elle a fait couler beaucoup d'encre de par son style, et si vous pensez que le coupé manque d'agressivité, BMW M a tout prévu. Le constructeur allemand a en effet publié les photos des accessoires M Performance permettant à la BMW M2 d'avoir plus de caractère.

Les éléments extérieurs en carbone sont visibles à l'avant et à l'arrière de la voiture. On notera aussi l'ajout d'un aileron et d'un diffuseur qui lui donnent franchement plus de style. Il est possible d'ajouter l'échappement en titane au design particulier, cela permet d'améliorer l'acoustique de la sportive et de réduire son poids de 8 kg.

Le bolide allemand est motorisé par un six cylindres en ligne 3,0 litres bi-turbo. Il développe 460 ch et 550 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues arrière via la boîte manuelle à six rapports, ou bien, la boîte automatique à huit rapports. Dans le premier cas, le coupé accélère de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, dans le second, le temps tombe à 4,1 secondes.

Le bolide allemand sera présenté au public le 3 décembre dans le cadre de l'Essen Motor Show. La BMW M2 M Performance ne fera pas le déplacement seule. Elle sera accompagnée par plusieurs autres modèles de la marque qui plairont beaucoup au public. Ils pourront approcher la BMW M135i xDrive M Performance, BMW M3 Touring M Performance, BMW M4 Competition M Performance, BMW i4 M50 M Performance et BMW M240i M Performance.

Pour rappel, la M2 sortira de la chaîne de montage de San Luis Potosi, au Mexique. Elle sera lancée en Europe en avril 2023 avec des prix qui débuteront à partir de 79 900 €, hors option et hors malus écologique de 39 964 €. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes.